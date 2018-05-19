30 bin memur alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda 14 bin 611 personel alınacağını bildirdi. İlanların yayımlandığını aktaran Gül, mütercim, mübaşir, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, sağlık personeli, psikolog, sosyal çalışmacı, şoför gibi çeşitli kadrolara yapılacak alımlara yönelik başvuruların 21 Mayıs’ta başlayacağını ve 11 Haziran’da sona ereceğini kaydetti.

İLK 4 AYDA 6 BİN 546

Başvuracak adayların KPSS’den en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Abdulhamit Gül, “Daha önce 15 bin olarak duyurduğumuz istihdam planını da güncelleyerek yılsonuna kadar, toplam 25 bin yardımcı personel alımı için gerekli çalışmaları başlattık. Yılın ilk 4 ayında alınan 6 bin 546 yardımcı personelimiz ile bu yıl 30 bini aşkın gencimizi istihdam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İLAN EDİLEN KADROLAR





GÜMRÜKLERE 1750 SÖZLEŞMELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 1250 muhafaza memuru, 100 muayene memuru, 400 büro personeli olmak üzere toplamda 1750 sözleşmeli personel alacak. Başvurular KPSS puanı ile yapılacak. KPSS’den en yüksek puan almış adayların 3 katı kadar aday sözlü sınava alınacak. Adaylar, ‘gtb.gov.tr’ adresine başvuruları yapacak. 23 Mayıs’ta başlayacak başvurular, 1 Haziran’da sona erecek.