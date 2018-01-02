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4000 yıllık yeraltı şehri, kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıktı

Trabzon Ortahisar’da kentsel dönüşüm projesi sırasında 4000 yıllık yeraltı şehri keşfedildi. Kalıntıların ‘Kayıp İmparatorluk’ olarak bilinen Komnenos Krallığı’na ait olduğu düşünülüyor

4000 yıllık yeraltı şehri, kentsel dönüşüm sırasında ortaya çıktı
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde süren kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında dehliz bulunurken, bugüne kadar varlığı 'şehir efsanesi' olarak adlandırılan yeraltı şehri de gün yüzüne çıkmaya başladı.

Trabzon'da çarpık yapılaşmanın ortadan kaldırılması için TOKİ ve büyükşehir belediyesinin ortaklaşa yaptığı kentsel dönüşüm projeleri birçok tarihi yapının ortaya çıkmasını sağladı. Sabah Gazetesi’nden Yunus Emre Sel’in haberine göre 4000 yıllık tarihi bulunan ve İyonlar, Kimmerler, Persler, Romalılar, Bizans, Trabzon Pontus İmparatorluğu ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kalan şehirde bulunan birçok tarihi yapının yanı sıra yerin altında da bir yer altı şehri olduğu gün yüzüne çıktı.

Bugüne kadar yeraltı tünelleri, su kemerleri bulunmasının ardından son olarak geçtiğimiz hafta Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde bir dehliz bulundu. Kentsel dönüşüm projesi askıya alınırken, İl Kültür Müdürlüğü çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların 'Kayıp imparatorluk' diye adlandırılan Komnenos Krallığı'na ait olduğu iddia edildi.

Trabzon'un merkez ilçesi olan Ortahisar'ın altında birçok tünelin ve yer altı şehirlerinin kalıntısının tespit edildiği ve bir dehlizde yaklaşık 30 metrelik kazı yapıldığı öğrenildi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayzavoğlu da, Trabzon'un tarihte 'Dehlizler şehri' olarak anıldığını belirterek, "Seyyahların Trabzon'a yaptığı gezilerden ve tarih kitaplarından burada birçok dehlizin olduğuna dair belgelerimiz var. bazılarını da gün yüzüne çıkarttık. dedi. Bu alanların turizme kazandırılması bekleniyor" diye konuştu.
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