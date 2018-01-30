450 bin emekliye ek ikramiye

3 AY İÇİNDE 7.500 LİRA

Adem Özdoğan

450 bini aşkın emekliyi ilgilendiren ek ikramiye ödemelerinde başvuru tamamlandı şimdi ödemeler başlayacak. Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olup, ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, çalıştıkları yıl kadar ikramiye alacaklar. Eğer emekli vefat etmişse de para yakınlarına ödenecek. Geçen yıl çıkartılan torba yasa kapsamında 7 Ocak 2015'ten önce emekli aylığı bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı. Memur emeklilerine 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme yapılması karara bağlandı. Emekli ikramiyesi tutarı, emekli olunan tarihte geçerli olan katsayılara göre hesaplanıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı, memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 7 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor. Her tam hizmet yılı için ödenecek ikramiyenin bir yıllık tutarı 50 liranın, ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 100 liranın altında olamıyor. Yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı ise 3 bin 407 lira.İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak faiziyle takip eden yılın aynı ayında ödenmesi kararlaştırıldı. Daha önce başvuru yapan emekliler ise ikramiyelerini aldılar. Düzenlemeden bugüne kadar 232 bin 506 kişi yararlandı. SGK tarafından bu kişilere yaklaşık 1 milyar 89 milyon lira ödeme yapıldı..