65 yaş üstü olanlar dikkat! Fazladan ödediği 25 lirayı geri aldı

4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren kanunla birlikte 65 yaş üstü kişilerin şehirlerarası deniz ve demir yolu seyahatlerinde yüzde elli indirim hakkı kazandığını hatırlatan Sıtkı Yılmaz, "4736 sayılı kanunun 1. maddesinin 8. fıkrasına istinaden hazırlanan ve 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğine göre, Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyeler tarafından kurulan şirketlere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanır. Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler bundan yüzde 50 indirimli olarak yararlanır. Ücretsiz ve ya indirimli seyahat hakkını nüfus cüzdanı ile kullanır. Toplu taşıma hizmeti veren belediyelerin kart ücreti ve kart üzerinden tahsil ettikleri vize ücreti hukuka aykırıdır. Bu uygulama, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmamaktadır. İDO şehirlerarası deniz seyahatlerinde yüzde 50 indirim uygulamamaktadır. İDO tarifelerinde esnek ücret politikası uygulamaktadır. Buna göre İstanbul’a gidiş-dönüş 58 ila 72 lira arasında değişkenlik göstermektedir"
dedi.
ŞİKAYETİ HAKLI BULUNDU
Yönetmelik hükümleri uygulandığında 65 yaş ve üstü tüketicilerin 29 ila 35 liraya İstanbul’a gidiş-dönüş yapabildiklerini hatırlatan Sıtkı Yılmaz, "İDO yönetmeliğe uymadığı için bir tüketici olarak itiraz ettim ve Nilüfer Kaymakamlığı 1. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Hakem heyeti beni şikayetimde haklı buldu. Hukuka aykırı olarak benden alınan 25 liranın iadesine karar verdi. Kararı taraflara tebliğ etti. Kararın tebliğinden sonra İDO, karara itiraz etmeden hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği parayı hesabıma iade etti. Bunun için İDO’ya teşekkür ediyorum. Tüketiciler İDO’ya fazla ödedikleri paranın iadesi talebinde bulunabilirler" dedi.
Senim Tanay