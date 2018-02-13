65 yaş üstü olanlar dikkat! Fazladan ödediği 25 lirayı geri aldı

ŞİKAYETİ HAKLI BULUNDU

Senim Tanay

4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren kanunla birlikte 65 yaş üstü kişilerin şehirlerarası deniz ve demir yolu seyahatlerinde yüzde elli indirim hakkı kazandığını hatırlatan Sıtkı Yılmaz,dedi.Yönetmelik hükümleri uygulandığında 65 yaş ve üstü tüketicilerin 29 ila 35 liraya İstanbul’a gidiş-dönüş yapabildiklerini hatırlatan Sıtkı Yılmaz, "İDO yönetmeliğe uymadığı için bir tüketici olarak itiraz ettim ve Nilüfer Kaymakamlığı 1. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. Hakem heyeti beni şikayetimde haklı buldu. Hukuka aykırı olarak benden alınan 25 liranın iadesine karar verdi. Kararı taraflara tebliğ etti. Kararın tebliğinden sonra İDO, karara itiraz etmeden hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği parayı hesabıma iade etti. Bunun için İDO’ya teşekkür ediyorum. Tüketiciler İDO’ya fazla ödedikleri paranın iadesi talebinde bulunabilirler" dedi.