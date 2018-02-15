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700 bin emekliye intibak

700 bin Bağ-Kur emeklisinin maaşlarını mercek altına alan SGK, sehven oluşan eksik ödemeleri tespit ederek bunları toplu olarak iade ediyor

15 Şubat 2018, Perşembe 08:15
700 bin emekliye intibak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan ve emekli olan Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen Bağ-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek.
 

TOPLU ÖDEME


Öyle ki; bu kapsamda 2009 yılında emekli olan bir Bağ-Kur'luya bu zamana kadar bin 305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. Tespit ettiği eksiklikle ilgili vatandaşa bir yazı da gönderen SGK, "Kurumumuzca bağlanan yaşlılık aylığınız ile birikmiş aylık tutarlarınızın maaşınızı aldığınız banka şubesine ödenmesi için talimat verilmiştir. T.C Kimlik numaranızı gösterir nüfus hüviyet cüzdanınız ile birlikte ilgili banka şubesine müracaatınız halinde söz konusu tutar tarafınıza ödenecektir" şeklinde bilgi verdi. Aynı çalışmada hata sonucu fazla yapılan ödemelerin de geri istendiği öğrenildi. SGK'nın taramasını yaptığı Bağ-Kur'lu sayısının 700 bin olduğu ileri sürülüyor.


​MAAŞ İMKANI 1 MART'TA BAŞLIYOR


 Prim borcunu yatırırsa emekli olabilecek durumda olan ancak nakit sıkıntısı çeken Bağ-Kur'lulara kredi yolu açıldı. SGK'dan yapılan açıklamaya göre; Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında, Bağ-Kur'lular, 1 Mart- 31 Mayıs tarihleri arasında aylık yüzde 1.28 faizle, 48 ay vadeli krediyle prim borcunu kapatarak emekli olabilecek. Kredi imkanından; birikmiş sigorta prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, hizmet borçlanması (doğum ve askerlik vb.) yapılması suretiyle yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar, durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar yararlanabilecek. Kredi için önce SGK'dan yazı alınacak ve ardından Ziraat Bankası'na gidilecek..


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