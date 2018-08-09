İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 9 Ağustos 2018 Perşembe güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 213,20 liradan alınan gram altın 213,40 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

686 liradan alınan yarım altın 696 liradan ve 343 liradan alınan çeyrek altın 348 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 405 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 426 liradan, 194,40 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198,40 liradan, bin 398 liradan, tam altın bin 418 liradan, satıldı.

ALTIN DÜN NASILDI?

Dün gram altın 205,90 lira, çeyrek altın 336 lira, Cumhuriyet altını 1.151 liradan işlem gördü.

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BORSADA SON DURUM

Borsa, günü yüzde 0,22’lik yükselişle tamamladı.

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