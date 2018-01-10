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90.000 TL’lik dev bağış

Avrupa’nın kozmetik devi LR Health & Beauty, LR Global Kids Fund’ın Türkiye’deki ilk projesi kapsamında iş ortaklarının bağışları ile toplanan 90.000 TL’yi İstanbul ve Çanakkale’de iki Çocuk Koruma Merkezi’nin kurulmasına destek olmak için KEDV’e (Kadın Emeğini Destekleme Vakfı) bağışladı

90.000 TL’lik dev bağış
2009 yılında LR Health & Beauty tarafından kurulan LR Global Kids Fund çocuklara yardım fonu ile elde edilen tüm bağışlar, çocuk ve gençlerin yeteneklerini geliştirmek, yaşam kalitelerini artırmak ve sağlıklarını korumak amacıyla kar amacı gütmeyen uluslararası projelere harcanıyor.

LR Global Kids Fund, 2018 itibariyle Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. LR’ın 6 Ocak Cumartesi günü düzenlediği ve toplamda 2500 kişinin katıldığı dev etkinlikte, 90.000 TL’lik çek LR Türkiye Genel Müdürü Ö. Barış Turan ve LR Türkiye Satış & Pazarlama Direktörü Özhan Aktaş tarafından KEDV İletişim Koordinatörü Gizem Kendik’e teslim edildi.

30’a yakın ülkedeki çocuklara destek vermeyi amaçlayan LR Global Kids Fund, Türkiye’de yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olmak için de çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

 


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