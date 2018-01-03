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A Milli Futbol Takımı, İran'la özel maç yapacak

A Milli Futbol Takımı'nın, İran ile hazırlık maçı yapacağı duyuruldu

A Milli Futbol Takımı, İran'la özel maç yapacak
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, İran Futbol Federasyonu ile TFF arasında yapılan görüşmeler neticesinde, iki ülke milli takımlarının, 2018 Dünya Kupası finalleri öncesi özel bir maç yapması için prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.

MİLLİLER HİÇ YENİLMEDİ


Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası finalleri B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran'la yapılacak özel maçın yeri ile tarihinin daha sonrası açıklanacağı ancak müsabakanın en en geç mayıs ayının son haftasında oynanacağı aktarıldı.

A milli takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı. A Milli Takım, attığı 12 gole karşılık, kalesinde sadece 1 gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

AA

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