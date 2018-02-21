İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

ABD’de ikinci el konut satışları azaldı

ABD’de ikinci el konut satışları ocakta yüzde 3,2 düşüş gösterdi
 

ABD’de ikinci el konut satışları azaldı
National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları ocakta önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyon 380 bin oldu. Satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 600 bin veya 0,5 artış yönündeydi.


FİYATLAR YÜKSELDİ


Aralık ayına ilişkin ikinci el konut konut satışları ise yüzde 3,6 düşüşten yüzde 2,8 düşüşe revize edildi.  

Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 240 bin 500 dolara çıktığı kaydedildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yabancılar konut alımında yeni yıla hızlı başladı

Yabancılar konut alımında yeni yıla hızlı başladı
Reklamlara çocuk düzenlemesi geliyor!

Reklamlara çocuk düzenlemesi geliyor!
21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)

21 Şubat güncel altın fiyatları (Gram altın ne kadar?)
Kadroya geçemeyen taşerona tazminat

Kadroya geçemeyen taşerona tazminat
Venezuela'nın dijital para birimi petro satışta

Venezuela'nın dijital para birimi petro satışta
Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkamayacak

Yabancı plakalı araçlar trafik cezalarını ödemeden ülkeden çıkamayacak
İkinci el oto satıcıları için yeni düzenleme yürürlükte

İkinci el oto satıcıları için yeni düzenleme yürürlükte
Çiftlik Bank soruşturması bitti! Bakan Tüfenkci'den flaş açıklama

Çiftlik Bank soruşturması bitti! Bakan Tüfenkci'den flaş açıklama
Çelik üreticilerinden yerli otomobile destek

Çelik üreticilerinden yerli otomobile destek
Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor

Tapuda 3 boyutlu dönem başlıyor
500 bin kişi Tesla'ya iş başvurusunda bulundu

500 bin kişi Tesla'ya iş başvurusunda bulundu