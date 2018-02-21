ABD’de ikinci el konut satışları azaldı



FİYATLAR YÜKSELDİ

Gizem Yetil

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları ocakta önceki aya göre yüzde 3,2 azalarak 5 milyon 380 bin oldu. Satışlara ilişkin beklenti 5 milyon 600 bin veya 0,5 artış yönündeydi.Aralık ayına ilişkin ikinci el konut konut satışları ise yüzde 3,6 düşüşten yüzde 2,8 düşüşe revize edildi.Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 240 bin 500 dolara çıktığı kaydedildi.