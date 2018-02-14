ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABC'nin haberine göre NSA
'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı. Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI
) Baltimore
'daki ofisinden yapılan açıklamda da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.
NSA: OLAY KONTROL ALTINDA
NBC'ye konuşan NSA
sözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.
Beyaz Saray
TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ
da ABD Başkanı Donald Trump
'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.
Nazlı Erdol