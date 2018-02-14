ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

NSA: OLAY KONTROL ALTINDA



TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ

Nazlı Erdol

ABC'nin haberine göre'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı. Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Federal Soruşturma Bürosu'nun ('daki ofisinden yapılan açıklamda da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.NBC'ye konuşansözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.da'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.