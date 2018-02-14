ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı

ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yakınlarında bir kişi silahla ateş açarak 3 kişiyi yaraladı

14 Şubat 2018, Çarşamba 16:42
ABD'de Ulusal Güvenlik Kurumu yakınında silah sesleri: 3 yaralı
ABC'nin haberine göre NSA'nın merkezinin (Fort Maede) hemen dışında yaşanan olayda 3 kişi vurularak yaralandı.  Saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Baltimore'daki ofisinden yapılan açıklamda da olay yerine personel gönderildiği aktarıldı.
 

NSA: OLAY KONTROL ALTINDA


NBC'ye konuşan NSA sözcüsü olayın kontrol altına alındığını söyledi.


TRUMP OLAYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRİLDİ


Beyaz Saray da ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.


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