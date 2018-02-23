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ABD'den Afrin açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin (YPG/PKK), Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz" dedi.

ABD'den Afrin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nauert, Suriye'nin doğu bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşan diğer bir terör örgütü YPG/PKK mensuplarının Afrin'e doğru kaymaya başladığını belirtti.

"Afrin'de olup bitenler DEAŞ'a karşı mücadeleden dikkati başka tarafa çekiyor." savunmasını yapan Sözcü, şöyle konuştu:

"Bizim doğuda birlikte çalıştığımız bazı güçlerin, Afrin'e doğru gittiğini görüyoruz. Onların ailevi ilişkileri var, orada aile bağları var; belki de sebeplerin bir kısmı budur. Tekrar, bu bir dikkat dağılması çünkü artık eskisi gibi DEAŞ'la mücadele etmemiz gerektiği gibi edemiyoruz."
 

"BRETT MCGURK HİÇBİR YERE GİTMİYOR"


Öte yandan Sözcü Nauert, Twitter hesabından, Foreign Policy internet sitesinde yer alan ve McGurk'un DEAŞ'la ilgili görevine son verileceği yönündeki iddialar hakkında paylaşım yaptı.

Nauert paylaşımında, "Bu akşam yapılan haberlere cevap olarak açık olacağım. Brett McGurk hiçbir yere gitmiyor. DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelede Başkan'ın Küresel Koalisyon Özel Elçisi olarak görevine devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Foreign Policy adlı web sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığından ismini açıklamadığı isimlere referans vererek Donald Trump yönetiminin McGurk'u DEAŞ'la mücadeledeki görevinden alacağını iddia etmişti.

AA


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