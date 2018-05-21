131 yıllık tarihe sahip, Amerika'nın önde gelen bankalarından IberiaBank, ülkedeki 22 şubesini kapatma kararı aldı.

1887 yılında kurulan ve ABD'nin Güneydoğu bölgesinde yaklaşık 296 lokasyonda şubeleri olan dev banka bugün yaptığı açıklamada, kapatmaları bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yapacağını belirtti.

Uzmanpara'nın haberine göre; şube katmalarının konsolidasyon amacıyla yapıldığı belirtilirken bu adımın ilk etapta şirkete yaklaşık 12 milyon dolarlık bir ek maliyet doğuracağı da kaydedildi. Ancak ortaya çıkacak bu maliyetin önümüzdeki iki yıllık süre zarfında faiz dışı giderlerde ortaya çıkacak düşüşün de etkisi ile geri kazanılması bekleniyor.

ABD'nin Louisiana, Arkansas, Tennessee, Alabama, Texas, Florida, Georgia, New York, Kuzey Carolina ve Güney Carolina bölgelerinde ofisleri bulunan ve hisseleri NASDAQ'ta işlem gören banka kurumsal, özel ve tüketici bankacılığı alanında hizmet veriyor.