Abdulkadir Selvi: Abdullah Gül tartışmalar için ne diyor?



ERDOĞAN’I TASFİYE HESABI



İLGİNÇ SENARYO

İdil Janet Demiray

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin yazısı şöyle:Attığı bir tweet üzerinden günlerdir Abdullah Gül’ü tartışıyoruz. Ama 11. Cumhurbaşkanı’nın bu tartışmaları izleyip izlemediğini ve ne düşündüğünü pek bilmiyoruz.Kendi payımacuma namazından sonra bir açıklama yapar, o zaman ne düşündüğünü öğreniriz dedim.Cuma günü bir açıklama gelmeyince yakın çevresini aradım.diye sordum.karşılığını aldım.diye üsteledim.denildi., hakkındaki tartışmaları dikkatli bir şekilde izliyor, üzerinde değerlendirmeler yapıyormuş. Zaten aksi, hayatın akışına ters düşerdi. Edindiğim izlenim,, hakkındaki tartışmalardan dolayı gücenmiş, kırılmış. Eleştirilere daha toleranslı bakmaya çalışmış ancak hakaret eden yazı ve konuşmalardan ciddi olarak rahatsız olmuş. Ülke sorunlarıyla ilgili görüşlerini açıklamaya devam edecekmiş.denildi.11. Cumhurbaşkanı’nın attığı tweet 44 kelimeden oluşuyor ama öylesine büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi ki, eteklerdeki taşlar döküldü. Dilerim, kendi ellerinde doğan, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığını üstlendiği AK Parti ile arasında esen soğuk rüzgârları doğru tahlil eder.Açık konuşmayı, net yazmayı tercih ederim.ile AK Parti arasındaki mesafenin açılmasında en önemli etken,’ı tasfiye etmek isteyen çevrelerin,merkezli senaryoları piyasaya sürmeleri oldu. Çünkü’ı tasfiye etmek ancak AK Parti içinden güçlü bir isimle mümkündü. O da’den başkası olamazdı., bu hesapların içinde miydi, dışında mıydı bilinmez. Ama hiçbir zaman çıkıp, bu beklentileri boşa çıkaracak bir adım atmadı. Gezi’den bu yana’ın yanında değil, karşısında bir pozisyon aldı. 15 Temmuz gecesi hariç. Şimdi uzun bir kronoloji verecek durumda değilim.Cumhurbaşkanı, 22 Kasım 2017 tarihli grup toplantısında,demişti. O zaman neyi kastediyor diye kulak kabarttım. ABD’dedüşmanlığının tavan yaptığı, Amerika’ı tasfiye edecek söylentilerinin dolaştığı,davasının bir kâbus gibi Türkiye’nin üzerine çöktüğü günlerdi. İstanbul iş çevrelerinden pişen, Ankara’ya düşen bir modelden söz ediliyordu.Kulislerde,söylentisi dolaşıyordu.İlk duyduğumda,dedim.diye tepki gösterdim.’ı tasfiye planları hazırlayanların’ı tanımadıkları belliydi. Darbeye boyun eğmeyen adam, senaryolara mı eyvallah diyecekti. Ancak onlarınve’ı tanıdıklarından da emin değildim.ve’ın bu tür senaryolardan haberleri yoktu. O nedenle ciddiye alıp, yazmadım.Peki bugün neden yazma gereği duydum? Ne o gün ne bugünve’ın bu tür ara rejim modellerinin içinde, yanında, yöresinde olmadığından eminim. Ancak belli ki’ı tasfiye etmek isteyenlerin’e sarılması AK Parti’de bir rahatsızlığa yol açmış. Bu tür yanlış algılara son verecek kişi ise’den başkası değil. Tabii isterse.