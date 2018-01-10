Abdulkadir Selvi: Gül’le hesaplaşma Bahçeli ile ittifak



GÖZLER GÜL’DE



BAHÇELİ’NİN DURUŞU

İTTİFAKIN ADI KONULDU

İdil Janet Demiray

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Lideri Bahçeli’nin, “2019’da adayımız Erdoğan” açıklamasına vereceği karşılığı öğrenmek için AK Parti grubunda yerimizi aldık.Cumhurbaşkanı kürsüye çıktı. O da ne? Biz’yi beklerken okonusuna girdi., ilk olarak 12 Aralık tarihinde Kastamonu’da konuşmuştu.demişti. Hızını alamamış,diye seslenmişti.AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana bir ilkti. Ama dün bir milat yaşandı.’e savaş ilan etti. Ne dedi?Geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle, hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur.Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir.Bu trenden düşenler kusura bakmasınlar, düştükleri yerde kalırlar.11. Cumhurbaşkanlığı ofisinden daha önce yapılan açıklamada,’ün görüşlerini paylaşmaya devam edeceği söylenmişti. Bakalımsusacak mı, yoksa bu eleştirilere cevap verecek mi?Pekibuna neden ihtiyaç duydu?16 Nisan’da evet demediği, KHK’yla ilgili tweet attığı için mi? Bunların payı var ama ondan öte bir strateji söz konusu., 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeile AK Parti arasına kalın bir set çekti. AK Parti’de’e olan sempatiyi silmeyi amaçladı.İşin bundan sonraki seyrini’ün duruşu belirleyecek.Cumhurbaşkanıokları’e gönderirken, çiçekleri’ye attı. Hatta öyle ki, konuşmanın sonuna kadar bekleyip,diye düşünüldüğü bir sırada’ye şükranlarını sundu.Neden teşekkür etmesin ki? 28 Ağustos 2014 tarihindeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde’ın,çıkışı iz bırakmıştı. 3 Kasım 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ise’nin,duruşu damgasını vuracak., başkanlık sistemini ortaya atarak, 16 Nisan’da’ın yanında durarak zaten bu adımı atmıştı.’ye şükranlarını sunarken gözlerinin içi parlıyordu. 2019 sonuçları cebinde gibi bir ruh hali vardı. Belli ki,’nin bu tavrı nedeniyle tünelin ucundaki ışığı görmüş.’nin,vegibi özellikleri var. 3 Kasım 2002 seçimlerine Türkiye,’nin kararı üzerine gitti.O gün 3 Kasım seçimleriyle AK Partili yılların kapısını açan, 3 Kasım 2019 seçimleriyle başkanlık sisteminin anahtarını’ın cebine koydu. MHP lideri bu hamlesiyle muhalefetin oyun planını bozan bir hamle yaptı., 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri içinnı önerdi amabunu,olarak tanımladı. Muhalefet, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, başkanlık sistemini isteyenler ile parlamenter sistemi geri getirmek isteyenler arasında bir mücadele zeminine dönüştürmek istiyor.ise bir adım ileri geçti. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde bulunanlar arasında bir tercihe dönüştürdü. Cumhurbaşkanlığı seçim stratejisi böylece belli oldu.diyerek partisini uyarmış, ittifaka liderler karar verir demişti. Şimdi o aşamaya gelindi.ilebugün saat 16.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Uyum yasalarını ve seçim ittifakını konuşacaklar. Bir yol haritası belirleyecekler.AK Parti-MHP ittifakı için söz kesildi, adı konuldu:Cumhurbaşkanı’ın kafasında MHP ile 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ötesine uzanan bir işbirliği modeli yatıyor.