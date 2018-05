Abdullah Çelikkaya: Hayvancılık ve tarıma destek piyasayı toparlar

Çıraklık dahil, 39 yıldır bu sektörün içindeymiş. Son 5 yıldır da kendi işinin patronu. Yalnızca et döneri satan Abdullah usta; “Son iki yıldır et ve tarım ürünlerindeki maliyetten dolayı işler durgun, et fiyatları sürekli artıyor. Biz bunu fiyata yansıtamıyoruz, yoksa var olan müşteriyi de kaybederiz “ dedi.

Abdullah Çetinkaya; “ Emekli değilim, işyerim de kira. Çalışanlarımla birlikte vergiler bana hayli ağır geliyor. Ucu ucuna denkleştirmeye çalışıyorum. Verginin her kesime yayılması, belli bir kesimden alınmaması gerek. Büyükler değiştirdiği aracını bile vergiden düşüyor, biz ise KDV ödüyoruz. Bu sektörün ve dolayısıyla da piyasanın canlanması için hayvancılık ve tarıma çok önem verilmesi gerek” diyor.