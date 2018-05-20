24 Haziran seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı adayları belli oldu, ancak 27. Dönem Milletvekilleri için partiler aday belirleme çalışmalarını sürdürüyor. Partilerin vekil listelerini YSK'ya teslim etmeleri için son gün yarın.

Daha önce Saadet Partisi ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği konuşulan Abdüllatif Şener'in adı milletvekilliği için de sıkça dillendiriliyor.

'SÜRPRİZ İLE KARŞILAŞMAK DA MÜMKÜNDÜR'

Şener, BBC Türkçe'ye açıklamalarda bulundu. 'Aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Şener, "Muhtemelen bu seçimlerde milletvekili adayı olacağım. Ama şu anda partiler aday listelerini ilan etmedikleri için herhangi bir sürpriz ile karşılaşmak da mümkündür. Onun için başka bir açıklama yapmak doğru olmaz." dedi.

PARTİNİN ADINI AÇIKLADI: CHP

Şener, 'Parti adını söylemiyorsunuz sanırım?' sorusu üzerine, "Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi" yanıtını verdi.