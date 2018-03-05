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Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?

Survivor'da bu akşam heyecan dolu bir eleme akşamı yaşanacak. Survivor'da Acun Ilıcalı bir takım yenilikleri açıklarken, kimsenin beklemediği bir kaç konu hakkında da sürpriz yenilikler getirdi. Survivor'da artık baraka oyunlarının kuralları değişiyor. Ayrıca sembol oyunlarının galibi büyük bir ödülünde sahibi olacak. Öte yandan Survivor 2018'e bu akşam bir yarışmacı veda edecek. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kaybetti ve hangi oyuncuların ismi yazıldı

05 Mart 2018, Pazartesi 10:20
Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?
Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu bu haftada kaybeden gönüllüler takımı oldukça stresli bir eleme akşamı yaşayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Anıl ve Cumali, birer isim verirken, takım oylaması ile de bir arkadaşlarının ismi eleme potasına dahil oldu. İşte gönüllüler takımında eleme adayı olarak gösterilen isimler

Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin adını verirken, Cumali'de Melih'in adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından;

Melih, İpek ve Emre eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler,


BARAKA OYUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK


Acun Ilıcalı baraka oyunu hakkında yapılan yenilikleri açıkladı. Bu haftadan itibaren oynanacak baraka oyununa en iyi erkek en iyi kadın olarak çıkılacak. Yani takımlarda 2 erkek ve 2 kız olacak. Bundan sonraki oyunlarda 10'da bitecek. Oyunun önceki versiyonunda bir hafta en iyi erkekler, bir hafta en iyi kızlar oynuyordu ve oyun 5'te bitiyordu.


250 BİN LİRA ÖDÜL 


Enternasyonal Survivor yarışması için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış fakat konunun detayları izleyicilere anlatılmamıştı. Bu yıl başlanan bu oyunda sembol oyununu en çok kazanan yarışmacı, Yunanistan ve Romanya takımlarının oyuncuları ile karşı karşıya gelecek.

Enternasyonal oyununu toplamda 3 kere kazanan yarışmacının ailesi ödül olarak Survivor'a gelecek. Enternasyonal oyununun finali kazanan yarışmacı da büyük bir ödülün sahibi olacak. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı 250 bin liralık ödülün sahibi olacak.

SURVIVOR 2018 TÜRKİYE ROMANYA RÖVANŞ MAÇINI KİM KAZANDI?


SURVİVOR 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?


Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus oldu.

SURVİVOR 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan oldu.


 

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR


Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre Durak
 

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR


Hilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan


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