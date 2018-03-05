Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?

Survivor 2018'de
dokunulmazlık oyununu bu haftada kaybeden gönüllüler takımı oldukça stresli bir eleme akşamı yaşayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Anıl ve Cumali,
birer isim verirken, takım oylaması ile de bir arkadaşlarının ismi eleme potasına dahil oldu. İşte gönüllüler takımında eleme adayı olarak gösterilen isimler
Bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Anıl, Emre'nin
adını verirken, Cumali'de Melih'in
adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından;
Melih, İpek ve Emre
eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler,
Acun Ilıcalı
BARAKA OYUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
baraka oyunu hakkında yapılan yenilikleri açıkladı. Bu haftadan itibaren oynanacak baraka oyununa en iyi erkek en iyi kadın olarak çıkılacak. Yani takımlarda 2 erkek ve 2 kız olacak. Bundan sonraki oyunlarda 10'da bitecek. Oyunun önceki versiyonunda bir hafta en iyi erkekler, bir hafta en iyi kızlar oynuyordu ve oyun 5'te bitiyordu.
Enternasyonal Survivor
250 BİN LİRA ÖDÜL
yarışması için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış fakat konunun detayları izleyicilere anlatılmamıştı. Bu yıl başlanan bu oyunda sembol oyununu en çok kazanan yarışmacı, Yunanistan ve Romanya takımlarının oyuncuları ile karşı karşıya gelecek.
Enternasyonal oyununu toplamda 3 kere kazanan yarışmacının ailesi ödül olarak Survivor'a
gelecek. Enternasyonal oyununun finali kazanan yarışmacı da büyük bir ödülün sahibi olacak. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı 250 bin liralık ödülün sahibi olacak.
SURVİVOR 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isim Marcus
oldu.
SURVİVOR 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isim Gizem Kurtulan
oldu.
SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR
Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre Durak
SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR
Hilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan
Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?
Survivor 2018 Türkiye Romanya rövanş maçını kim kazandı?
Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? (Survivor son bölüm izle)
Elif Bayram