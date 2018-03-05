Acun Ilıcalı'dan sürpriz açıklama: Survivor'da bu hafta kim elenecek?



BARAKA OYUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK



250 BİN LİRA ÖDÜL



SURVİVOR 2018 İLK HAFTA KİM ELENDİ?

SURVİVOR 2018 İKİNCİ HAFTA KİM ELENDİ?

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMINDA KİMLER VAR

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Üçüncü hafta adaya veda eden isim?

Survivor 2018 Türkiye Romanya rövanş maçını kim kazandı?

Survivor 2018 Türkiye Romanya yarışı kim kazandı? (Survivor son bölüm izle)

Elif Bayram

dokunulmazlık oyununu bu haftada kaybeden gönüllüler takımı oldukça stresli bir eleme akşamı yaşayacak. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazananbirer isim verirken, takım oylaması ile de bir arkadaşlarının ismi eleme potasına dahil oldu. İşte gönüllüler takımında eleme adayı olarak gösterilen isimlerBireysel dokunulmazlık ödülünü kazananadını verirken,adını söyledi. Takım oylamasının sonucunda da İpek eleme adayı olarak en çok ismi yazılan yarışmacı oldu. Bu sonucun ardından;eleme adayı olarak bu akşam SMS oylarından gelen sonuçları bekleyecekler,baraka oyunu hakkında yapılan yenilikleri açıkladı. Bu haftadan itibaren oynanacak baraka oyununa en iyi erkek en iyi kadın olarak çıkılacak. Yani takımlarda 2 erkek ve 2 kız olacak. Bundan sonraki oyunlarda 10'da bitecek. Oyunun önceki versiyonunda bir hafta en iyi erkekler, bir hafta en iyi kızlar oynuyordu ve oyun 5'te bitiyordu.yarışması için Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış fakat konunun detayları izleyicilere anlatılmamıştı. Bu yıl başlanan bu oyunda sembol oyununu en çok kazanan yarışmacı, Yunanistan ve Romanya takımlarının oyuncuları ile karşı karşıya gelecek.Enternasyonal oyununu toplamda 3 kere kazanan yarışmacının ailesi ödül olarakgelecek. Enternasyonal oyununun finali kazanan yarışmacı da büyük bir ödülün sahibi olacak. Bu yarışmayı kazanan yarışmacı 250 bin liralık ödülün sahibi olacak.Survivor 2018 ilk hafta adaya veda eden isimoldu.Survivor 2018 ikinci hafta adaya veda eden isimoldu.Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Hakan Hatipoğlu, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Nevin Yanıt, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Berrin İpek Yaşar, Emre DurakHilmicem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Ümit Karan