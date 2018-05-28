Uruzgan Emniyet Amiri Abdulsamed Şems, il merkezindeki bir bankanın koruma görevlisinin silahıyla diğer çalışanlara ateş açtığını ifade etti. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şems, 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Şems, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Saldırganın herhangi bir örgüt ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.