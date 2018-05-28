Afganistan'da bankada silahlı saldırı: 4 ölü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde bir bankanın koruma görevlisinin silahıyla diğer çalışanlara ateş açması sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi

28 Mayıs 2018, Pazartesi 10:58
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Uruzgan Emniyet Amiri Abdulsamed Şems, il merkezindeki bir bankanın koruma görevlisinin silahıyla diğer çalışanlara ateş açtığını ifade etti. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Şems, 2 kişinin de yaralandığını söyledi. Şems, saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını kaydetti. Saldırganın herhangi bir örgüt ile bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

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