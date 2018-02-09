Afrin'in Cinderese Köyü'ne çok namlulu roket atarlar yoğun atışa başladı

Büşra Kamış

nın Suriye kesimindeki Darmık Dağı çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, Fırtına obüsleri ve tanklarla ateş altına alındı. Bombalanan bölgedeki terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bombalanan alanlardan yükselen dumanlar, Kilis'in sınır hattındaki köylerinden de görülebiliyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor. Sınır birliklerine askeri araç, gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.12:26 Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri karşısındaki terör mevzileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) topçu birlikleri ve ÇNRA'larla ateş altına alındı. Sınır hattında askeri helikopter hareketliğinin devam ettiği, askeri araç sevkiyatının da sürdüğü gözlendi. Bu arada, sınır hattının bazı yerlerine ise askeri iş makineleri kullanılarak akordiyon bariyerler yerleştirildi.'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.Öte yandan 4 Şubat'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtilerek, şöyle denildi:"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 08 Şubat 2018 tarihinde, 34 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.062 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."