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AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday göstermeyip Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamasının ardından AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri başladı. 

AK Parti-MHP ittifak görüşmeleri başladı
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinin ilki TBMM’de düzenlendi. Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve MHP Antalya Milletvekili İsmail Faruk Aksu katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığında ilk ittifak görüşmesini yapmış ve görüşmede iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.
 


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