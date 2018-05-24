AK Parti’de Başbakan dahil 22 bakanın milletvekili listelerine konulması bu isimlerin yeni dönemde bakan yapılmayacağı şeklinde yorumlanırken, parti kurmayları bunun istisnası olduğunu belirtiyorlar. AK Parti kurmaylarına göre, eğer AK Parti 315 bandının üstünde milletvekili çıkartırsa, birkaç ismin istifa ettirilerek bakan yapılması sağlanabilecek. Ancak partinin 315’in altında milletvekili çıkarması durumunda tüm milletvekillerinin TBMM’de kalacağı yorumu yapılıyor.

ALIN 30 VEKİLİ...

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Başbakan Binali Yıldırım dahil toplam 22 bakanın milletvekili listelerine konulması ve illerde liste başlarına yerleştirilmesi, bu isimlerin gelecek görevlerine ilişkin yorumları da beraberinde getirdi. Kulislerde, bu isimlerin parti ve Meclis’te görev üstleneceği dile getirilirken, yeniden kabinede yer almalarının belli şartları olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmaylarına göre, 22 kişinin yeniden bakan olarak görevlendirilmesinin tek bir şartı bulunuyor. AK Parti’nin Meclis çoğunluğunda sorun yaşanacağı iddiaları nedeniyle listeleri güçlendirme planı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, sadece milletvekili sayısının beklenenden yüksek çıkması durumunda, bu isimlerden bazılarını istifa ettirerek bakan yapma yoluna gideceği, ancak sayının sınırlı olacağı dile getiriliyor.

B VE C PLANLARI

AK Partililere göre, bu konuda kritik eşiği 315 milletvekili oluşturuyor. Parti, 600 milletvekilinden 315’inden fazlasını alırsa, bu bakanların istifa edip kabinede görev üstlenmeleri sözkonusu olacak. Eğer AK Parti’nin milletvekili sayısı 315’in altında olursa hiçbirine kabinede görev verilmeyecek. Bunun, Erdoğan’ın B ve C planları kapsamında olduğu ifade ediliyor.

Parti kurmayları, “Cumhurbaşkanı bakanlara ‘Alın 350 vekili sizi bakan yapayım’ mesajı vermiş gibi” değerlendirmesi yapıyorlar.

YILDIRIM İSTEDİ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım’ın milletvekili adaylığı da konuşulan bir konu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyu kendisine sorduğu ve Yıldırım’ın adaylığı tercih ettiği dile getiriliyor. Yıldırım’ın bir süredir TBMM Başkanlığı’nı istediği ifade ediliyordu. Partililere göre listelerdeki en büyük sürpriz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın milletvekili adayı gösterilmesi oldu. Partinin milletvekili sayısı hesabı tutarsa yeniden bakan olacaklar arasında Albayrak’ın ismi de sayılıyor.