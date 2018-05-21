Alacaklara devlet destekli garanti
Hükümet, KOBİ’lerin işini kolaylaştıracak yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Çalışmanın detaylarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Hazine olarak, KOBİ’ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak ‘alacak sigortasını’ yaygınlaştıracağız” dedi
Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, “Alacak sigortası, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak. Alacak sigortasının yaygınlaştırılması için devlet destekli yeni bir modeli hayata geçireceğiz” diye konuştu.
SİGORTA YAYGINLAŞACAK
Düzenlemeye ilişkin taslağın Başbakanlığa sunulduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, “Alacak sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, Halkbank iştiraki Halk Sigorta’yı ‘Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM)’ olarak görevlendirdik. ORYM’nin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı koruma yeterli olmazsa, devlet koruması devreye girecek” dedi.