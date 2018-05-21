Alacaklara devlet destekli garanti

Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle gerçekleştiğine dikkati çeken Şimşek, “Alacak sigortası, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak. Alacak sigortasının yaygınlaştırılması için devlet destekli yeni bir modeli hayata geçireceğiz” diye konuştu.

SİGORTA YAYGINLAŞACAK

Düzenlemeye ilişkin taslağın Başbakanlığa sunulduğunu ifade eden Mehmet Şimşek, “Alacak sigortasının yaygınlaşmasını sağlamak üzere, Halkbank iştiraki Halk Sigorta’yı ‘Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM)’ olarak görevlendirdik. ORYM’nin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı koruma yeterli olmazsa, devlet koruması devreye girecek” dedi.



