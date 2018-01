Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)

17 yaşındaki Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip geliyor! I Think You Love Me şarkısı YouTube'da 1 milyondan fazla dinlenen Alper Erözer albüm hazırlığında...