Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)

Aranjör ve besteci Suat Aydoğan
’ın keşfettiği 13 yaşındaki Alper Erözer
‘I Think You Love Me
’ şarkısı ile meşhur oldu. Şarkı Youtube'da 1 milyondan fazla izlendi.
Alper Erözer’in 6 İngilizce, 2 Türkçe parçadan oluşan albümü bugün çıkıyor.
Aleyna Tilki
de 14 yaşında ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasıyla tanınmış 16 yaşında ilk single’ı ‘Cevapsız Çınlama
’yı çıkarmıştı.
Alper Serge Erözer
ALPER ERÖZER KİMDİR?
2004 doğumlu. Yani henüz 13 yaşında. Ülker Mutluluk Reklamı (2016) ve Sur Yapı İnşaat reklamlarında oynadı. ‘I Think You Love Me’ şarkısı ile adından söz ettiren Alper Erözer albüm çıkarmaya hazırlanıyor.
İşte Alper Erözer'in meşhur olduğu klip...
TÜRKİYE'NİN JUSTIN BIEBER'I
Öte yandan Alper Erözer için sosyal medyada Türkiye'nin Justin Bieber'ı
yorumları da yapılıyor. Justin Bieber da ünlü olduğunda 13 yaşındaydı. 2007'nin sonlarında, 13 yaşındayken, Justin Bieber bir yerel şarkı yarışması için Ne-Yo'nun "So Sick" şarkısını söyledi ve ikinci geldi.
Annesi Pattie Mallette,
arkadaşları ve ailesinin görmesi için YouTube'a oğlunun performansının videosunu koydu. Siteye Justin Bieber'ın değişik R&B şarkılarını söylediği videoları koymaya devam etti ve Justin Bieber'ın sitedeki popülerliği arttıkça arttı.
Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı
İdil Janet Demiray