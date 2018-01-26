Aleyna Tilki'ye 13 yaşında rakip Alper Erözer (Alp Erözer kimdir?)



ALPER ERÖZER KİMDİR?



İşte Alper Erözer'in meşhur olduğu klip...



TÜRKİYE'NİN JUSTIN BIEBER'I

Justin Bieber annesine ayak masajı yaptı

İdil Janet Demiray

Aranjör ve besteci’ın keşfettiği 13 yaşındaki’ şarkısı ile meşhur oldu. Şarkı Youtube'da 1 milyondan fazla izlendi.Alper Erözer’in 6 İngilizce, 2 Türkçe parçadan oluşan albümü bugün çıkıyor.de 14 yaşında ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasıyla tanınmış 16 yaşında ilk single’ı ‘’yı çıkarmıştı.2004 doğumlu. Yani henüz 13 yaşında. Ülker Mutluluk Reklamı (2016) ve Sur Yapı İnşaat reklamlarında oynadı. ‘I Think You Love Me’ şarkısı ile adından söz ettiren Alper Erözer albüm çıkarmaya hazırlanıyor.Öte yandan Alper Erözer için sosyal medyada Türkiye'ninyorumları da yapılıyor. Justin Bieber da ünlü olduğunda 13 yaşındaydı. 2007'nin sonlarında, 13 yaşındayken, Justin Bieber bir yerel şarkı yarışması için Ne-Yo'nun "So Sick" şarkısını söyledi ve ikinci geldi.Annesiarkadaşları ve ailesinin görmesi için YouTube'a oğlunun performansının videosunu koydu. Siteye Justin Bieber'ın değişik R&B şarkılarını söylediği videoları koymaya devam etti ve Justin Bieber'ın sitedeki popülerliği arttıkça arttı.