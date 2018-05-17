Alfemo satış ve mağazalaşma rekorları kırıyor

Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler, yılın ilk 4 ayını değerlendirirken mağazalaşma hızı, marka imajı ve ürün yelpazesi alanlarında bir eşikten geçtiklerini ve büyük başarı elde ettiklerini açıkladı. Alfemo’nun hızlı büyümesini sürdürdüğünü belirten Dinler, markanın yılın ilk dört ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla %29 büyüme sağladığını belirtti. Dinler, 2018 yılının ilk 4 ayında 20 yeni mağaza anlaşması imzaladıklarını ve bir rekora imza attıklarını da vurguladı.

2023'TE HEDEF 100 MAĞAZA

Turquality programında ikinci 5 yılında olan Alfemo, yurt dışında da 2023 yılına kadar 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Ürünlerinin tamamını İzmir Torbalı’da bulunan tesislerinde üreten Alfemo, 10 milyon liralık fabrika yatırımı ile de mevcut üretim potansiyelini %30 artırdı.

PREMİUM KONSEPT

2017 Furniture İstanbul’da lansmanı yapılan premium mağaza konseptinin yatırımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandığını belirten Ahmet Dinler, yeni mağazaların tamamının Premium konsept ile açıldığını; talep eden mevcut yatırımcıların mağaza konseptlerinin de bu doğrultuda yenilediğini sözlerine ekledi. Dinler; “Bugün Alfemo’nun farklı m2, lokasyon ve pazarlar için uygulanabilir, dünya standartlarında mağaza konsepti var. Müşterilerimize en yakın noktadan temas etmek amacıyla ürünlerimizi, Alfemo Hizmet Kalite Standartları ile beraber onların yanı başlarına kadar taşıyoruz. Hizmet kalitesini en üst seviyeye getirmek için yaptığımız yatırımlar ve eğitim programlarımız sonucu bugün bu alanda sektör lideriyiz. Konsept mağazalarımızla modern, fonksiyonel ve en son tasarım ürünü koleksiyonlarımızı, home decor aksesuar ürünlerimizi, yatak merkezimizde en son teknoloji ile üretilen yatak, baza ve uyku ürünlerini, Kids&Teens ile en sağlıklı ve güvenli bebek, çocuk ve genç mobilyasını bir araya getirerek, geniş bir skalada tercih imkânı yaratıyoruz.” dedi.

Hedefi, 2018 yılı sonuna dek en az 50 yeni mağaza açmak olan marka, hedef lokasyonlarından gelen uygun yatırımcı taleplerini de hızla değerlendirerek uygulamaya geçiyor.





2018 ilk 4 ayda açılan Alfemo Mağazaları

Samsun 1

Bingöl 1

Isparta 1

Malatya 1

Van 1

İstanbul ( Sancaktepe/ Pendik/ 4

G. Osmanpaşa/ Levent)

Edremit 1

Ankara Etimesgut 1

İskenderun 1

Adana 1

Fethiye 1

Antalya/ Finike 1

Batman Kids&Teens 1

Isparta Kids&Teens 1

Ankara Konya Yolu 1

Mersin 1

Çorlu 1



