Ali Ay: Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştık!
Bursaspor başkanı Ali Ay, yeni teknik direktörlerini açıkladı. Ali Ay, Samet Aybaba ile büyük ölçüde anlaştıklarını belirterek "Samet Aybaba ile görüştük. Pazartesi günü son noktayı koyacağız. Bu iş oldu gibi" ifadelerini kullandı.
Bursaspor'un Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda Ali Ay, yeniden başkanlığa seçildi.
"İSTİKRARA OY VERİLDİ"
Seçim ardından kısa bir açıklama yapan Ali Ay, "Güven ve istikrara oy verildi. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlik ve beraberlik içerisinde bu işi götürmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
AYBABA'YI AÇIKLADI
Teknik direktör çalışmaları hakkında bilgi veren Ali Ay, "Samet Aybaba ile görüştük. Oldu gibi bu iş." dedi.