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Mustafa Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi
Mustafa Cengiz bu sabaha karşı nöbet geçirmiş ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Cengiz'in doktorundan ilk açıklama geldi.
Başkanlar artık borçlardan sorumlu olacak! Yeni yasa geliyor
Futbolda yepyeni bir dönem açılmak üzere. Uzun süredir devam eden kulüp başkanlarının kendi görev süreleri içerisindeki mali durumdan sorumlu olmasıyla alakalı tartışma, çözüme kavuşuyor. Yasa hazırlıkları başladı.
Göztepe göreve Tayfun Korkut'u getirdi
Süper Lig'in 3. haftası sonrasında Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'u getirdi.
Meğer kökeni Maraş'a dayanıyormuş! Anne tarafı...
Fenerbahçe'nin MLS Ekibi Los Angeles FC'den transfer ettiği Uruguaylı futbolcu Diego Rossi hakkında bir bilgi daha ortaya çıktı. Rossi'nin anne tarafının yıllar önce Türkiye'den Uruguay'a göçen Ermenilerden olduğu öğrenildi.
Nabil Dirar Kasımpaşa'ya transfer oluyor
Fenerbahçe'de düşünülmeyen Faslı oyuncu Nabil Dirar, bir başka İstanbul takımı Kasımpaşa ile anlaşmak üzere.
Uilenberg: Hakem Sergen Yalçın'a 'el kol oynatma' demiş, yanlış bir hareket
Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, son dönemdeki hakem tartışmalarıyla ilgili görüş belirtti. Hollandalı futbol adamı, Karagümrük maçında Sergen Yalçın'ın 4. hakemle yaşadığı olaya da değindi.
Mustafa Cengiz sabaha karşı nöbet geçirip hastaneye kaldırıldı
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, sabah karşı geçirdiği nöbet nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tutulan Cengiz için önümüzdeki 72 saat oldukça kritik.
Beşiktaş Mohamed Elneny için Arsenal ile görüşüyor
Beşiktaş, Arsenal'den Mohamed Elneny ile görüşmeleri başladı. Gedson Fernandes transferi gerçekleşmeyince Elneny'ye yönelen Beşiktaş, transferi bitirmeue çalışıyor.
Türkiye'de Gedson Fernandes defteri kapandı
Önce Galatasaray sonra da Beşiktaş'ın uzun süredir transfer etmeye çalıştığı Gedson Fernandes, Benfica tarafından UEFA listesine eklendi. Gedson, transfer olmayacak.
Fenerbahçe Max Meyer ve Mergim Berisha ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe orta sahaya ve forvete takviye daha yaptı. Köln ile sözleşmesi biten 10 numara Maximilian Meyer İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak. Sarı lacivertliler forvete ise Salzburg'tan Bergim Berisha'yı transfer etti.
Oğulcan için Galatasaray'dan kesilen parada ihtarname detayı
Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı. Lisansın çıkmasını sağlayan ise Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'un hesabına geçen 1 milyon 100 bin euro. Ancak Rizespor'un belirttiğinin tersine, bu para Galatasaray tarafından yatırılmadı. TFF, Galatasaray'ın alacaklarından kesinti yaparak parayı Rizespor'a aktardı. İşlemdeki ihtarname detayı ise dikkat çekti.
Ozan saç düzeltmişti, Kenan bağcık bağladı!
Türkiye dün akşam Karadağ karşısında çok rahat götürdüğü maçı 2-0'den 2-2'ye getirerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Yenilen iki golde de ilginç hatalar dikkat çekti ve millileri yaktı.
Uğurcan Çakır'dan gol sonrası şok tepki! 10 dakika boyunca...
Milli Takım'da moraller hayli bozuk. Karadağ maçında çok rahat alınabilecek bir galibiyeti elinin tersiyle iten ve son saniyeden yenilen golle kritik 2 puan kaybeden Milli Takım'da yedek kaleci Uğurcan Çakır'ın maç sonu tepkisi dikkat çekti.
Galatasaray'da Marcao için şaşırtan karar
Galatasaray, Kerem Aktürk'e saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao Teixeira'yı affetmeye hazırlanıyor. Marcao, Kerem Aktürk olayının ardından tavan ücretten para cezası da almıştı.
Avrupa Elemeleri maç sonuçları: Büyük sürprizler var
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı. Türkiye, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.
Şenol Güneş'ten istifa seslerine yanıt
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.
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