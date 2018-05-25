İşte Ali Koç'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon diye bağırıyorsunuz ama önce başkan olalım. Esas hak eden kişi, bu tezahüratın sahibi Ali Şen'e teşekkür ediyorum. Hak edelim ondan sonra...

Bizim arzumuz 20 Nisan'da beraber olmaktı ama olamadık, çünkü 1 gün öncesinde kupa maçı vardı. İçimizden gelmedi bundan sonra konuşmak. Bugün sözümüzü tutmanın keyfini yaşıyorum. 2-3 gündür size çok şey anlatacağım var, Bodrum'u seyredin, dinleyin demiştim.

'BASKETBOL TAKIMIMIZI TEBRİK ETMEK İSTİYORUM'

Bu yolun ne kadar dikenli olduğunu bugün size anlatmaya çalışacağım. Sizin her şeyi şeffaflığıyla bilmenin hakkınız olduğunu düşünüyorum.

Basketbol takımımızı tebrik etmek istiyorum. Bize büyük gurur yaşatıyorlar. 3 üst üste final. Büyük başarı. 15 sayı geride olsak bile bu maçı kazanabiliriz diyebiliyoruz. İnşallah eşsiz hocamızın liderliğinde daha çok uzun yıllar bu başarıları keyifleri tadarız. Bugün Avrupa'da 1 numaralı basketbol kulübü Fenerbahçe. Bunun için yönetimimizi, Doğuş Grubu'nu, Ülker Grubu'nu ve tüm emeği geçenleri kutlamak istiyorum.

SİZE İÇİMİ DÖKMEYE İHTİYACIM VAR

Avrupa'yı özledik. Avrupa'da anılmayı özledik. Dostu düşmanından daha fazla, halkın takımı Fenerbahçe'yi özledik

Gönül ister ki futboldaki şampiyonluğu da konuşsaydık. Umarım önümüzdeki sezon olur. Bugün geldiğimiz noktada maalesef bir rakibimizin 2 şampiyonluğun gerisine düştük. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz, kanıksayamayız. En kısa sürede şampiyonluk sayılarını eşitleyip rakiplerimizi geçmek zorundayız.

1 hafta sonra pazar akşamı inşallah iyi bir örnek seçimle, Fenerbahçe Kulübü bir seçim dönemini daha bitirmiş olacak. Ocak ayından itibaren neler yağmak istediğimizi anlatmaya başladık. Projelerimizi anlatmaya başladık, anlattıklarımız küçümsendi ve sonra kendileri tarafından proje olarak sunulmaya başlandı.

Altyapıdan, pilot takımdan bahsediliyor. Bunların iyi şeyler olduğunu gördük. Bugün size içimi dökmeye ihtiyacım var. Bu süreçte neler yaşıyoruz, neler yaşadık, neler yaşayacağız bilin diye.

'MALİ BAĞIMSIZLIĞIMIZ TEHLİKEDE'

Mali bağımsızlığımız tehlikede. İnanılmaz bir borç stoğu taşıyoruz. Sürekli faiz ödüyoruz, gelirlerimiz azalıyor. Buna mukabil başkanımız da diyor ki, "Sıkıntı yok, bunu karşılayacak gücümüz var."... Belki de biz yanlış biliyoruz. O yüzden çıkalım televizyona diyoruz. Bizim birinci önceliğimiz mali sorunları adreslemek. Göreve geldiğimizde Fenerbahçe Kulübü'nde belki şimdiye kadar hiç yapılmamış bir sermaye koymayı düşünüyoruz. Yeni sponsorluklara dair çalışmamız var.

'FENERBAHÇE GÜNÜ KURTARMA POLİTİKASINDAN KURTULMALI'

Öyle bir hava yaratılıyor ki sanki ben Fenerbahçe hisselerini satın alacağım. Hayır. Fenerbahçe hisselerinin sahibi Fenerbahçe derneğidir. Fenerbahçe hiçbir sermaye grubu altında olmayacaktır. Malezya hakkında bir açıklama yapmış ama satır aralarında bana da gönderme var.

Bizim hayalimiz mevcut futbol anlayışımızı baştan aşağıya değiştirmek. Bizi en çok etkileyen unsur başarılı kulüplerin futbol anlayışı, futbol lisanı var. Altyapıdan a takıma kadar herkes aynı lisanı konuşuyor. Biz de diyoruz ki Fenerbahçe Kulübü rasyonel davranmalı ve günü kurtarma politikasından kurtulmalı.

'BİZİM NEYİMİZ EKSİK'

Havuz kaynağımızdan, öz kaynağımızdan sporcu yetiştirmek zorundayız. 74 milyonluk bir nüfustan çıkan futbolcu sayısına bakın, 3 milyonluk Türk nüfustan Almanya'nın çıkardığı futbolculara bakın. Bizim neyimiz eksik, Ajax yapıyor, Dortmund yapıyor, yanı başımızda Altınordu yapıyor. Fenerbahçe'nin neyi eksik? Vizyon eksik, sabır eksik. Biz de bunları yapabiliriz.