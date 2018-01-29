Alman otomobil devleri maymunlara egzoz gazı mı soluttu?





TESTLERİ EUGT TALEP ETMİŞ



İDDİALARI YALNIZCA VOLKSWAGEN KABUL ETTİ



ASIL SKANDAL TESTTE KULLANILAN ARAÇTI

Can Hakman

’in emisyon skandalı heyecanlı bir dizi filme dönüşmüş görünüyor.’in ortaya çıkardığı belgeler, emisyon skandalı henüz patlamadan, 2014 yılında, daha sonra skandalın patlamasına neden olacak araçların egzoz gazlarının’de bir laboratuvarda maymunlara solutulduğunu ortaya koydu.’nin’ndeki laboratuvar testlerinde 10 maymuna bir taraftan çizgi film izlettirilirken, dizel motorlu bir’in egzoz gazı solutulmuş.Testlerde kullanılan aracın birolması her ne kadar olayı sadece VW’yle ilgiliymiş gibi gösterse de,’deki laboratuvar, testleri talep edenindeğil,vetarafından finanse edilen bir lobicilik girişimi olan“Avrupa Ulaşım Sektöründe Çevre ve Sağlık Araştırmaları Derneği” olduğunu açıkladı. Testler modern emisyon kontrolü sayesinde dizelin kirletici etkisinin önemli ölçüde azaldığını ispatlamayı amaçlıyordu. Hatta başlangıçta deneyler insanlar üzerinde bile yapıldı. Fakatdizel egzozunu kanserojen olarak sınıflandırdıktan sonra, yasal endişeler nedeniyle maymunlarla devam edildi.Yeni skandal patlayınca eleştirileri tek ciddiye alıp cevap veren ve özür dileyenoldu. 2007’de kurulan ve 2017’de dağılan’nin diğer üyeleriveise markalarının herhangi bir hayvan testinde asla yer almadığını açıkladılar. Buna karşın’de yapılmış testlerde seçilen yöntemin yanlış olduğunu ve bu yanlıştan ötürü özür dilediklerini açıkladı. Açıklamada “hayvanlara eziyet eden her türlü araştırmaya uzak durmaktadır” denildi.Dizel araçların egzoz gazlarının canlılara zarar vermediğini ortaya koymaya çalışan bu testlerde hayvanların kullanılması kadar, egzoz gazı test edilen araç da infial yarattı. Çünkü aracın, laboratuvar testlerinde zehirli gazların ortaya çıkmasını engelleyen özel yazılıma sahip ve bir yıl sonra da skandalın patlamasına neden olan araçlardan biri olduğu anlaşıldı. Aslında manipüle edilmiş araçla laboratuvar ortamında yapılan ve ortaya çıkan emisyonun canlılara zarar vermediğini ‘gösteren’ test, çevreye yayılan zehirli gazlar aslında araç hareket halinde ortaya çıktığından göz boyamadan başka bir şey değildi. Test aracınınmühendisitarafından laboratuvara teslim edildiği, mühendisin daha sonra açılan davalarda itirafçı olduğu ve emisyon skandalındaki rolünden dolayı üç yıl dört ay hapis ve 200 bin dolar para cezasına çarptırıldığı da ortaya çıktı.Habertürk