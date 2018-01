Alman otomobil devleri maymunlara egzoz gazı mı soluttu?

The New York Times Alman otomotiv markalarını sarsacak yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre aralarında Volkswagen, BMW ve Mercedes’in bulunduğu Alman otomotiv markaları New Mexico’da bir laboratuvarda kabinlerde çizgi film izlettirilen 10 denek maymununa saatlerce temiz olduğu iddia edilen egzoz gazı solutmuş. İddialara tek cevap veren şirket Volkswagen oldu