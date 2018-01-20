Almanya, AB’den İran’a karşı yaptırımlar uygulanmasını istiyor

Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, İran’ın Ortadoğu’yu istikrarsızlaştırma politikalarının sorumluluğunu üstlenmesi için İran’a karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını istiyor

Almanya, AB’den İran’a karşı yaptırımlar uygulanmasını istiyor
Almanya’nın bu girişiminde özellikle İran’ın Beşar Esad’a sivil uçaklarla yaptığı silah ve milis yardımı ile Lübnan’da bulunan Hizbullah milislerini desteklemesi olduğu biliniyor.
 

'FÜZE PROGRAMLARI DAHA SIKI DENETLENMELİ'


Almanya aynı zamanda İran füze programlarının da daha sıkı denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Kısa bir süre önce İran Devrim Muhafızları tarafından denenen orta menzilli füzeler bu görüşün öne çıkmasını sağlıyor. Almanya’ya İngiltere ve Fransa’da destek veriyor.
 

POLİS BASKIN DÜZENLEMİŞTİ


Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı oldukları ve İran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle geçtiğimiz günlerde Almanya çapında pek çok eyalette polis baskınları düzenlendiği yetkililer tarafından bildirilmişti.
 


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