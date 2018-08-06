Altın fiyatları 6 Ağustos... Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları 6 Ağustos... Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları da yükselişte... Haftanın ilk günü altın fiyatlarını merak edenler özellikle "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorusunu soruyor.