Altın fiyatları 6 Ağustos... Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları da yükselişte... Haftanın ilk günü altın fiyatlarını merak edenler özellikle "Çeyrek altın ne kadar?" ve "Gram altın ne kadar?" sorusunu soruyor.
Altın fiyatları özellikle hafta başlarında en çok aratılan konu oluyor. Döviz fiyatlarının artışı gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Gram altın aylar sonra 200 TL barajını geçerken çeyrek altın 327 liradan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI SAAT 12.15
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış 201.70 liradan işlem görürken, gram altın satış 201.78 Türk Lirası.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 319.60 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 327.24 Türk Lirası.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1320.21 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1333.77 Türk Lirası.
22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?
22 ayar altın bilezik alış 181.90 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 182.62 Türk Lirası
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış 1276.8 liradan işlem görürken, tam altın satış 1302.10 Lirası.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış 636.19 liradan işlem görürken, yarım altın satış 653.52 Türk Lirası.