Altın fiyatları 7 Ağustos: Gram ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? Döviz kurunun yükselmesi yatırımcıları altın konusunda araştırmaya sevk etti. Yatırımcılar "Çeyrek altın kaç lira oldu?" ve "Gram altın kaç TL?" sorularını sormaya başladı. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 201.279 lira ile başlayan Gram Altın, 09/07/2018 tarihinde 186,2160 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 201,2790 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2259 değişim gösteren Gram Altın şu an 203,7713 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 329.09 lira ile başlayan Çeyrek Altın, 09/07/2018 tarihinde 304,4600 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 329,0900 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2248 değişim gösteren Çeyrek Altın şu an 329,0900 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 658.18 lira ile başlayan Yarım Altın, 09/07/2018 tarihinde 608,9300 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 658,1800 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2264 değişim gösteren Yarım Altın şu an 658,1800 liradan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 1312.34 lira ile başlayan Tam Altın, 09/07/2018 tarihinde 1.214,1300 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 1.312,3400 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2259 değişim gösteren Tam Altın şu an 1.312,3400 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ağustos ayına 1333 lira ile başlayan Cumhuriyet Altını, 09/07/2018 tarihinde 1.233,0000 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 1.333,0000 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,3383 değişim gösteren Cumhuriyet Altını şu an 1.333,0000 liradan işlem görüyor.



