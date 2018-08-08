Rahip Brunson krizi hem döviz fiyatlarını hem de altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. ABD ile ön mutabakatın sağlanması döviz fiyatlarının düşmesinde etkili rol oynarken altında ise yükseliş devam ediyor. Saat 11.15 itibarıyla gram altın 205 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 335 lira seviyesinde... İşte 8 Ağustos altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 201.279 lira ile başlayan Gram Altın, 09/07/2018 tarihinde 186,2160 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 201,2790 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2259 değişim gösteren Gram Altın şu an 206,5194 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 329.09 lira ile başlayan Çeyrek Altın, 09/07/2018 tarihinde 304,4600 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 329,0900 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2248 değişim gösteren Çeyrek Altın şu an 335,9000 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 658.18 lira ile başlayan Yarım Altın, 09/07/2018 tarihinde 608,9300 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 658,1800 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2264 değişim gösteren Yarım Altın şu an 671,7900 liradan işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Ağustos ayına 1312.34 lira ile başlayan Tam Altın, 09/07/2018 tarihinde 1.214,1300 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 1.312,3400 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %3,2259 değişim gösteren Tam Altın şu an 1.339,4800 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Ağustos ayına 1333 lira ile başlayan Cumhuriyet Altını, 09/07/2018 tarihinde 1.233,0000 lira ile son bir ayın en düşük, 06/08/2018 tarihinde ise 1.333,0000 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Geçtiğimiz hafta %2,3383 değişim gösteren Cumhuriyet Altını şu an 1.370,0000 liradan işlem görüyor.























