Altın fiyatları ne oldu? (Çeyrek altın ne kadar?)

15 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatları
belli oldu. 'Çeyrek ve gram altın ne kadar
oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'de altın fiyatları
nda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Gram altın ne kadar?
Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira?
Altın 162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İşte
altın fiyatlarındaki son rakamlar..
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendi
Cuma günü altının fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen gram altın
, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti.
Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Kapalıçarşı'da çeyrek altın
267 lira, cumhuriyet altını
da 1.087 liradan satılıyor. Altının fiyatı, 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından 1.342 dolardan alıcı buluyor. Yarım altın
da 533,91 liradan satılıyor.
Uzmanlar, jeopolitik risklerin bu hafta altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirterek, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin de ons altın fiyatına olumlu yansıdığını kaydetti.
ÇEYREK ALTIN NEDİR?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.
Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
Haber Merkezi