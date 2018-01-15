Altın fiyatları ne oldu? (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Haber Merkezi

15 Ocak 2018 Pazartesi altın fiyatlarıbelli oldu. 'oldu?' sorusu bugünlerde çok daha sık soruluyor. 15 Ocak 2018'denda geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor.Altın almak için uzmanlar ne diyor?Altın 162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İştealtın fiyatlarındaki son rakamlar..Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 162,3 lira ile 1,5 ayın zirvesinde dengelendiCuma günü altının fiyatındaki yükselişe bağlı olarak pozitif bir seyir izleyen, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artarak uluslararası piyasaların kapanışında 161,3 liraya yükselmişti.Gram altın, yükseliş eğilimini yeni haftaya da taşıyarak 1 Aralık 2017 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 162,3 liradan işlem görüyor.Kapalıçarşı'da267 lira,da 1.087 liradan satılıyor. Altının fiyatı, 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın zirvesini görmesinin ardından 1.342 dolardan alıcı buluyor.da 533,91 liradan satılıyor.Uzmanlar, jeopolitik risklerin bu hafta altın fiyatlarını destekleyebileceğini belirterek, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin de ons altın fiyatına olumlu yansıdığını kaydetti.Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır.Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.