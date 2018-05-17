Altın fiyatlarında bugün 17 Mayıs 2018 Perşembe (Çeyrek altın ne kadar?)
Altın fiyatları bugün yükseldiği noktada kaldı! Yatırımcıların gözdesi altın fiyatlarında son durum nasıl şekillendi? Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını ve küçük altın kaç lira? 17 Mayıs Perşembe yani bugün hızlı bir yükselişin ardından altın fiyatları az da olsa düşse de fiyatlara durgun bir hava hakim. Bugün Kapalıçarşı'da altının gramı 183,55'den alınırken 183,62 lira civarından satılıyor. İşte altın fiyatları...
17 Mayıs Perşembe günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini durgunluğa bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 183-184 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte yanıtlar…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 183,55 liradan alınırken, 183,62 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 293,56 liradan alınırken 300,19 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın da 585,28’den alınırken 600,38 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1212,00 liradan alınıp 1224,00 liradan alıcı buluyor.