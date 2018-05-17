17 Mayıs Perşembe günü yani bugün çeyrek altın kaç lira? Cumhuriyet ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 17.5.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini durgunluğa bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın 183-184 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte yanıtlar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 183,55 liradan alınırken, 183,62 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 293,56 liradan alınırken 300,19 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 585,28’den alınırken 600,38 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1212,00 liradan alınıp 1224,00 liradan alıcı buluyor.