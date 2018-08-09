Altın neden yükseliyor? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

Dövizde yaşanan hareketlilik altına da sıçradı. Günlerdir yükselişte olan altın bugün ortalama yüzde 2 değer kazandı. Gram altın 212 lirayı aşarken çeyrek altın ise 345 TL'den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

212,57 liradan alınırken, 212,81 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 337 liradan alınırken 345 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 673 TL'den alınırken 691 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 1390,00 liradan alınıp 1403,00 liradan alıcı buluyor.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

ABD ve Türk heyetleri arasındaki diplomasi trafiğinin piyasaların odağında bulunduğunu belirten uzmanlar, altının gram fiyatının 190-215 lira bandında hareket edebileceğini ifade etti.