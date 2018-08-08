Kariyerinde Göztepe formasını da 2013-14 ve 2014-15'te terletip 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Enes, İzmir'e döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Altınordu'nun çok köklü bir kulüp olduğuna vurgu yapan deneyimli oyuncu, "Altınordu Türk futbolunda yaratmaya çalıştığı devrimle köklü ve çağdaş bir kulüp. İzmir'den şampiyon olarak ayrılmıştım, şampiyon olarak yeniden dönüş yapmak istiyorum" dedi.



