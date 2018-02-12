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Altınordulu Barış Alıcı, Medipol Başakşehir'in radarında

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Barış Alıcı'yla Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in ilgilendiği öğrenildi. 

Altınordulu Barış Alıcı, Medipol Başakşehir'in radarında
İzmir ekibinden 2016-17 sezonunda transfer ettiği Cengiz Ünder'i sezon başında 13 milyon Euro bonservisle İtalya ekibi Roma'ya satarak kasasını dolduran Başakşehir'in şimdi de Barış'ı gözüne kestirdiği belirtildi.

Son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında 2 kez rakip fileleri sarsan 20 yaşındaki sağ kanat, toplam gol sayısını 8'e çıkararak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ümit Milli Takım'da iki kez forma şansı bulan genç krampon hedefinin Avrupa'da futbol oynamak olduğunu söyledi.
 

"DEVAMI GELECEK"


Öncelikli hedefinin kırmızı-lacivertli ekiple başarı elde etmek olduğunu anlatan Barış, "İkinci yarıya iyi başladık ve 4'te 4 yaptık. Takımımızdaki hava ve arkadaşlığın üst seviyede olması performansımızı olumlu etkiliyor. Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Çizgimizi bozmadan devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu puanların devamı gelecek. Hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Daha sonra gelişimim için Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde oynamak istiyorum. Takım arkadaşım Kerim de aynı hedefte. Bizler de Çağlar ve Cengiz gibi ülkemizi yurtdışında temsil etmek istiyoruz. Altınordu bizi Avrupa'ya antrenman teknikleri ve psikolojik olarak hazırlıyor" dedi.


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