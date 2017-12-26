Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi (TAVI yöntemi nedir?)

TAVI YÖNTEMİ NEDİR?

Senim Tanay

'nde, günümüzdenın tedavisinde öncelikli olarak cerrahi tedavi uygulanıyor ancakriski yüksek olan hastalarda ve hatta son çalışmalar ışığında orta riskli hastalarda açık kalp cerrahisi yapılmadan kasık bölgesinden koroner anjiyografi işlemi yapar gibi aort kapağı değişimiyöntemi başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandı.Uygulamayı gerçekleştiren Doç.Dr. Uğur Arslan, "TAVI işlemini iki hastamıza başarılı bir şekilde uyguladık. Hastalarımızın aort kapak cerrahisi ameliyatı yüksek riskliydi ancak aort kapaklarında ciddi daralma olması nedeniyle bu kapakların değişmesi gerekiyordu. Biz aort kapak değiştirme işlemini hastalarımıza herhangi bir cerrahi işlem ve genel anestezi uygulamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın yaşı ileriyse, akciğer, kalp ve böbreklerinde ek hastalıkları varsa yani cerrahi işlem riski yüksek ise bu hastalara ameliyatsız bir şekilde koroner anjiyografi işlemine çok benzer bir yöntem olan TAVİ işlemi uygulanarak kapak yerleştirmesini yapıyoruz. Ciddi olarak daralmış olan kapağın yerine dışarıda üretilen biyolojik bir kalp kapağını yerleştiriyoruz " dedi.