Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi (TAVI yöntemi nedir?)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatsız kalp kapağı değiştirme "transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI)" yöntemi iki hastaya başarılı bir şekilde uygulandı

26 Aralık 2017, Salı 12:23
Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi (TAVI yöntemi nedir?)
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, günümüzde aort kapak darlığının tedavisinde öncelikli olarak cerrahi tedavi uygulanıyor ancak ameliyat riski yüksek olan hastalarda ve hatta son çalışmalar ışığında orta riskli hastalarda açık kalp cerrahisi yapılmadan kasık bölgesinden koroner anjiyografi işlemi yapar gibi aort kapağı değişimi TAVI yöntemi başarılı bir şekilde uygulanmaya başlandı.

TAVI YÖNTEMİ NEDİR?

Uygulamayı gerçekleştiren Doç.Dr. Uğur Arslan, "TAVI işlemini iki hastamıza başarılı bir şekilde uyguladık. Hastalarımızın aort kapak cerrahisi ameliyatı yüksek riskliydi ancak aort kapaklarında ciddi daralma olması nedeniyle bu kapakların değişmesi gerekiyordu. Biz aort kapak değiştirme işlemini hastalarımıza herhangi bir cerrahi işlem ve genel anestezi uygulamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın yaşı ileriyse, akciğer, kalp ve böbreklerinde ek hastalıkları varsa yani cerrahi işlem riski yüksek ise bu hastalara ameliyatsız bir şekilde koroner anjiyografi işlemine çok benzer bir yöntem olan TAVİ işlemi uygulanarak kapak yerleştirmesini yapıyoruz. Ciddi olarak daralmış olan kapağın yerine dışarıda üretilen biyolojik bir kalp kapağını yerleştiriyoruz " dedi.

 
Kronik ve ağır hastalığı olanlara 2018'de destek müjdesi

Kronik ve ağır hastalığı olanlara 2018'de destek müjdesi
Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi
Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış

Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış
Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)

Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)
2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı

2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı
Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)

Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)
Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür

Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür
'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu

'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi

Türkiye MR çekiminde dünya birincisi
Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?

Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?