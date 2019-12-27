Sağlık
Sağlık Haberleri
Vajinismuslu kadın ilk cinsel deneyimini anlattı İlk cinsel ilişki birçok kadın için acı verici bir deneyimdir, ancak vajinismus adı verilen hastalıktan muzdarip bir kadın için bu çok daha farklı bir deneyime dönüşür. 30 yaşındaki Isley Lynn, erkek arkadaşıyla ilk cinsel deneyimini yaşadıktan hemen sonra vücudunda bir şeylerin "ters gittiğini" anladı, ancak bu ters giden şeyin erken yaşlardan itibaren ortaya çıkan sorunlar olduğundan habersizdi...
Halasının geleneksel öksürük şurubunu geliştirdi, her yaş grubu kullanabilecek Halasının çam ağacından yaptığı, çocukken kendilerine de içirdiği öksürüğe iyi gelen karışımı, TÜBİTAK'tan aldığı 200 bin liralık destekle geliştiren girişimci Dr. Hande Karagedik, " Önümüzdeki sene itibarıyla mayıs ayından sonra şurubun ruhsatlandırılmasına başlayacağız." dedi.
Kolesterol nasıl düşürülür, kolesterol düşüren besinler nelerdir? Sağlıksız beslenme diğer hastalıklara davetiye çıkardığı gibi kolesterolü de etkiler. Sağlıklı yaşamak için kolesterol seviyesine dikkat etmek şart. Diyetisyen Bilgen Tanyel, kolesterol düşüren yöntemleri ve kolesterol düşüren besinleri anlattı.
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Geç de olsa kışın gelmesi, sağanak yağmurların başlaması ve soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte bağışıklık sistemimiz gücünü yitirmeye başlıyor. Bu durum hastalıkların ve depresyon belirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. Diyetisyen Melda Demiröz, bağışıklık sitemi nasıl güçlenir sorusunun cevabını açıklayarak yapılması gerekenleri anlattı.
Kafa nakli fantezi olmaktan çıkacak Bir bedenden başka bir nedene gerçekleştirilmek istenen kafa nakli işlemi artık fantezi olmaktan çıkacak gibi duruyor. Hull Üniversitesi Eğitim Hastaneleri NHS Trust'ta nöroşirürji için eski bir klinik lider olan Bruce Mathew, kafa nakillerinin önümüzdeki on yıl içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Pankreas kanserinden korunmak için yapılması gerekenler Günümüzün en sinsi ve ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinden korunmak için sağlıklı bir diyet programına uymak büyük önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Kement, pankreas kanserinden koruyan önemli açıklamalarda bulundu.
Uzun süre kaynatmak bitki çaylarının etkisini azaltıyor Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın, tıbbi bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. "Doğalsa yararlıdır" anlayışının doğru olmadığını belirten Yalçın, zannedilenin aksine tıbbi bitkilerin içinde çok fazla kimyasal bileşik olduğunu, bu sayede etkisini gösterebildiğini söyledi. Yalçın, güzelavrat otu, yüksük otu gibi bitkilerin kuvvetli etkiye sahip bitkilere örnek gösterilebileceğini belirterek, bunların çay formülasyonunda kullanıldığında ciddi zehirlenmeler ve ölüme yol açabileceğini söyledi.
Düşük testosterona bilimden çözüm: İşte libidoyu doğal yolla artıracak o yöntem Kış ayları ile birlikte soğuk hava ve kasvetli, karalık sabahlar çoğu kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak hem soğuk hem de karanlık özellikle de erkekleri etkiliyor. Erkeklerin testosteron seviyelerinin kışın düştüğünü ve ilkbaharda tekrar arttığını biliyoruz. Bu soğuk yüzünden olabilir, ama aynı zamanda çok fazla ışık almıyor olmak da buna neden olabilir. Araştırmalar, parlak ışığa maruz kalmanın testosteron düzeylerini de artırabileceğini gösteriyor.
Karaciğer kist hidatiği nedir? Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğinin insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, “Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir” dedi.
Kendiniz ve aileniz için yeni yıl kararlarını almanıza yardımcı olacak ipuçları Yeni yıla sayılı günler kaldı. Kendiniz için yeni kararlar almak için uygun bir zaman. Yılın son günlerinde alınan en yaygın kararlar kilo vermek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve paradan tasarruf ile ilgili. Peki, Kendinize verdiğiniz sözleri yeni yılda nasıl yerine getirebilirsiniz? İşte Kendiniz ve aileniz için yeni yıl kararlarını almanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak ipuçları...
Vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır.Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili bilgiler verdi.