Sağlık

Sağlık Haberleri

Erken boşalma sorunu kadınları nasıl etkiler?
Erken boşalma sorunu kadınları nasıl etkiler?
Anatomi dersine organlarıyla geldi
Anatomi dersine organlarıyla geldi
Mavi su nedir?
Mavi su nedir?
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (25 Aralık 2019)
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (25 Aralık 2019)
Uzmanlara göre uzun çalışma saatleri hipertansiyonu tetikliyor
Uzmanlara göre uzun çalışma saatleri hipertansiyonu tetikliyor
Çocuğunuzun saldırgan tavırlarının nedeni vitamin eksikliği olabilir
Çocuğunuzun saldırgan tavırlarının nedeni vitamin eksikliği olabilir
Sırta vuran karın ağrısının nedeni pankreas iltihabı olabilir
Sırta vuran karın ağrısının nedeni pankreas iltihabı olabilir
Guatr hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler
Guatr hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler
B12 seviyemiz kaç olmalı?
B12 seviyemiz kaç olmalı?
5 çocuk annesi kadın göğüslerin iğrenç diyenlere böyle cevap verdi
5 çocuk annesi kadın göğüslerin iğrenç diyenlere böyle cevap verdi
Vajinismuslu kadın ilk cinsel deneyimini anlattı
Vajinismuslu kadın ilk cinsel deneyimini anlattı İlk cinsel ilişki birçok kadın için acı verici bir deneyimdir, ancak vajinismus adı verilen hastalıktan muzdarip bir kadın için bu çok daha farklı bir deneyime dönüşür. 30 yaşındaki Isley Lynn, erkek arkadaşıyla ilk cinsel deneyimini yaşadıktan hemen sonra vücudunda bir şeylerin "ters gittiğini" anladı, ancak bu ters giden şeyin erken yaşlardan itibaren ortaya çıkan sorunlar olduğundan habersizdi...
Ayrı yataklar mutluluğun sırrı olabilir
Ayrı yataklar mutluluğun sırrı olabilir Son yıllarda yapılan pek çok araştırmaya göre, ayrı yataklarda uyumak hem sağlığınızı hem de ilişkinizi kurtarabilir.
50 yaş ve üzeri için cinsel yaşamda merak edilenler
50 yaş ve üzeri için cinsel yaşamda merak edilenler 20'li yaşlarındaysanız, cinsel sağlık hakkında fazla bilgi sahibi olmayabilirsiniz. Ancak orta yaşlı bireylerin, cinsel sağlık sorunları hakkında bilgili olması ve son derece dikkatli davranması gerekiyor.
Burun-kulak estetiği ile bakışlar değişiyor
Burun-kulak estetiği ile bakışlar değişiyor KBB Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, insan yüzünde ön plana çıkan organa yapılan burun estetiği ile yüzün anatomisinin tamamen değiştiğini ve kişilerin istediği bakışa sahip olabileceğini söyledi.
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (24 Aralık 2019)
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (24 Aralık 2019) Haydar Dümen 24 Aralık 2019 tarihli POSTA gazetesi yazısında okurlarından gelen soruları cevapladı. İşte Haydar Dümen'in hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar.
Halasının geleneksel öksürük şurubunu geliştirdi, her yaş grubu kullanabilecek
Halasının geleneksel öksürük şurubunu geliştirdi, her yaş grubu kullanabilecek Halasının çam ağacından yaptığı, çocukken kendilerine de içirdiği öksürüğe iyi gelen karışımı, TÜBİTAK'tan aldığı 200 bin liralık destekle geliştiren girişimci Dr. Hande Karagedik, " Önümüzdeki sene itibarıyla mayıs ayından sonra şurubun ruhsatlandırılmasına başlayacağız." dedi.
Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor
Hava kirliliği depresyon riskini artırıyor İngiltere'de bulunan University College London'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışma, hava kirliliğinin depresyon riskini arttırdığını ortaya koydu.
Kolesterol nasıl düşürülür, kolesterol düşüren besinler nelerdir?
Kolesterol nasıl düşürülür, kolesterol düşüren besinler nelerdir? Sağlıksız beslenme diğer hastalıklara davetiye çıkardığı gibi kolesterolü de etkiler. Sağlıklı yaşamak için kolesterol seviyesine dikkat etmek şart. Diyetisyen Bilgen Tanyel, kolesterol düşüren yöntemleri ve kolesterol düşüren besinleri anlattı.
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Geç de olsa kışın gelmesi, sağanak yağmurların başlaması ve soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte bağışıklık sistemimiz gücünü yitirmeye başlıyor. Bu durum hastalıkların ve depresyon belirtilerinin baş göstermesine neden oluyor. Diyetisyen Melda Demiröz, bağışıklık sitemi nasıl güçlenir sorusunun cevabını açıklayarak yapılması gerekenleri anlattı.
Akciğer kanseri tedavisi nasıl olmalıdır?
Akciğer kanseri tedavisi nasıl olmalıdır? Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özkan Demirhan en sık görülen ve ölümcül kanserlerden biri akciğer kanserinin çevre kirliliğinin de artması ile birlikte daha ciddi boyutlara ulaşabileceğini açıkladı ve akciğer kanserinde erken tanının önemini anlattı.
Kafa nakli fantezi olmaktan çıkacak
Kafa nakli fantezi olmaktan çıkacak Bir bedenden başka bir nedene gerçekleştirilmek istenen kafa nakli işlemi artık fantezi olmaktan çıkacak gibi duruyor. Hull Üniversitesi Eğitim Hastaneleri NHS Trust'ta nöroşirürji için eski bir klinik lider olan Bruce Mathew, kafa nakillerinin önümüzdeki on yıl içinde gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
Sağlıklı cinsellik için altın öneriler
Sağlıklı cinsellik için altın öneriler Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sağlıklı bir cinsel yaşam için önerilerde bulundu. İşte başarılı, sağlıklı ve keyifli bir cinsel yaşam için yapılması gerekenler...
Pankreas kanserinden korunmak için yapılması gerekenler
Pankreas kanserinden korunmak için yapılması gerekenler Günümüzün en sinsi ve ölümcül kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinden korunmak için sağlıklı bir diyet programına uymak büyük önem taşıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Kement, pankreas kanserinden koruyan önemli açıklamalarda bulundu.
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (23 Aralık 2019)
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (23 Aralık 2019) Haydar Dümen 23 Aralık 2019 tarihli POSTA gazetesi yazısında okurlarından gelen soruları cevapladı. İşte Haydar Dümen'in hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar.
Uzun süre kaynatmak bitki çaylarının etkisini azaltıyor
Uzun süre kaynatmak bitki çaylarının etkisini azaltıyor Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Nuray Yalçın, tıbbi bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı. "Doğalsa yararlıdır" anlayışının doğru olmadığını belirten Yalçın, zannedilenin aksine tıbbi bitkilerin içinde çok fazla kimyasal bileşik olduğunu, bu sayede etkisini gösterebildiğini söyledi. Yalçın, güzelavrat otu, yüksük otu gibi bitkilerin kuvvetli etkiye sahip bitkilere örnek gösterilebileceğini belirterek, bunların çay formülasyonunda kullanıldığında ciddi zehirlenmeler ve ölüme yol açabileceğini söyledi.
Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı
Kalp damarlarındaki bozulmanın habercisi göğüs ağrısı Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Kargın, yaptığı açıklamada, kalp damar hastalığının en sık karşılaşılan kalp hastalığı olduğunu ve zamanında önlem alınmazsa kalp krizine ve ölüme kadar gidecek bir sürece neden olabildiğini söyledi.
Düşük testosterona bilimden çözüm: İşte libidoyu doğal yolla artıracak o yöntem
Düşük testosterona bilimden çözüm: İşte libidoyu doğal yolla artıracak o yöntem Kış ayları ile birlikte soğuk hava ve kasvetli, karalık sabahlar çoğu kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. Ancak hem soğuk hem de karanlık özellikle de erkekleri etkiliyor. Erkeklerin testosteron seviyelerinin kışın düştüğünü ve ilkbaharda tekrar arttığını biliyoruz. Bu soğuk yüzünden olabilir, ama aynı zamanda çok fazla ışık almıyor olmak da buna neden olabilir. Araştırmalar, parlak ışığa maruz kalmanın testosteron düzeylerini de artırabileceğini gösteriyor.
Dizi tekrarları ve eski şarkılar demans hastalarına yardımcı olabilir
Dizi tekrarları ve eski şarkılar demans hastalarına yardımcı olabilir TV dizileri ve içeriklerinin tekrarları ile tanıdık eski şarkılar, anıları uyararak ve beyni aktif tutuyor. Uzmanlar televizyon dizileri ve eski şarkıların demans hastalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (22 Aralık 2019)
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (22 Aralık 2019) Haydar Dümen 22 Aralık 2019 tarihli POSTA gazetesi yazısında okurlarından gelen soruları cevapladı. İşte Haydar Dümen'in hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar.
Karaciğer kist hidatiği nedir?
Karaciğer kist hidatiği nedir? Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Onur Yaprak, halk arasında köpek kisti olarak bilinen karaciğer kist hidatiğinin insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını söyleyerek, “Köpek kisti organ nakline kadar götürebilir. Kist safra yollarına bası yaparsa ya da açılırsa sarılığa yol açar. Kist patlarsa ölümcül bir alerjik reaksiyon gelişebilir” dedi.
Gripten korunmak için neler yapılmalı?
Gripten korunmak için neler yapılmalı? Kulak Burun Boğaz Hastalıklarından Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gripten korunmanın yollarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Hekimoğlu dizisindeki hastalık gerçek oldu
Hekimoğlu dizisindeki hastalık gerçek oldu Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Dr. House dizisi ile geçen günlerde özel bir televizyon kanalında da yayınlanmaya başlanan Türkiye versiyonu 'Hekimoğlu' adlı dizinin ilk bölümünde işlenen vaka, Türkiye’de yaşandı.
Mide kanseri neden olur?
Mide kanseri neden olur? Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan mide kanseri kilo kaybı, karın ağrısı, kusma, midede şişkinlik gibi belirtiler veriyor. Mide kanserinden korunmak için ise özellikle tuzlu ve tütsülenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor.
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (21 Aralık 2019)
Posta Gazetesi Haydar Dümen’e sorulan yeni sorular (21 Aralık 2019) Haydar Dümen 21 Aralık 2019 tarihli POSTA gazetesi yazısında okurlarından gelen soruları cevapladı. İşte Haydar Dümen'in hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlar.
Kendiniz ve aileniz için yeni yıl kararlarını almanıza yardımcı olacak ipuçları
Kendiniz ve aileniz için yeni yıl kararlarını almanıza yardımcı olacak ipuçları Yeni yıla sayılı günler kaldı. Kendiniz için yeni kararlar almak için uygun bir zaman. Yılın son günlerinde alınan en yaygın kararlar kilo vermek, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve paradan tasarruf ile ilgili. Peki, Kendinize verdiğiniz sözleri yeni yılda nasıl yerine getirebilirsiniz? İşte Kendiniz ve aileniz için yeni yıl kararlarını almanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak ipuçları...
Vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar
Vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde evliliklere zarar veren bir hastalıktır.Vajinismus, kadının tedaviye gelmesi için cesaretini zorlukla topladığı bir sorundur. Bu haliyle vajinismus ‘’erteleme hastalığı‘’ olarak da adlandırılır.Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer, vajinismus hakkında doğru bilinen yanlışlar ile ilgili bilgiler verdi.
Erkeklerin kendilerini başarılı görmeleri hormonal değişikliğe neden oluyor
Erkeklerin kendilerini başarılı görmeleri hormonal değişikliğe neden oluyor Yapılan bir çalışma, erkeklerin kendilerini başarılı ve güçlü görmelerinin birtakım hormonal ve psikolojik değişikliklere neden olduğunu buldu.