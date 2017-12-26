Anadolu Grubu holding şirketleri tek çatı altında birleşiyor

Gizem Yetil

Anadolu Grubu’nun üç kurucu şirketi tek çatı altında, kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit oranda temsil ve yönetim hakları ile AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. isminde birleşerek Borsa İstanbul’da işlem görecek. Birleşmeyi değerlendiren Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, “Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek” dedi.1950 yılında kurulan Anadolu Grubu, 19 ülkede 80’e yakın şirket, 59 üretim tesisi, 50 binin üzerinde çalışanı ile 9 farklı sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Grubun hissedarları olan Yazıcılar Holding A.Ş., Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ve Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin bir çatı altında birleştirilmesine ilişkin devam eden çalışmalar, 26 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile neticelendirildi.AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ismi altında birleşecek ve Borsa İstanbul’da işlem görecek birleşik yapıda, kurucu Yazıcı ve Özilhan ailelerinin eşit temsil ve eşit yönetim hakları olacak. Bu yeni şirket, bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile faaliyetlerine geniş bir alanda devam edecek.Birleşmeyi değerlendiren Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, “Anadolu Grubu’nun üç kurucu şirketinin tek çatı altında bir araya gelmesi Grubumuzun karlılığını, etkinliğini ve verimliliğini artıracak. Kurumsal ve hukuki yönetim altyapımızın güçlenmesiyle, faaliyetlerimiz daha ekonomik ve kuvvetli bir şekilde yürütülecek ve tüm paydaşlar için yaratılan değer üst seviyeye çıkacak. Yıllardır kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş bir yapıda faaliyetlerini yürüten Anadolu Grubu, bu gelişme ile birlikte varlığını nesilden nesile aktaracak, değer üretiminde sürdürülebilirliğe olan inancıyla ülkemiz için çalışmaya, üretmeye büyüyerek devam edecek” dedi.Anadolu Grubu, 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kuruldu. ‘Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız’ olma vizyonu ışığında varlığını geleceğe taşıyan Grup, 19 ülkede, 80’e yakın şirket, 59 üretim tesisi ve 50 binin üzerinde çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Grubun 2016 yılı cirosu 25,6 milyar TL olarak gerçekleşirken, 2016 yılında fiilen Anadolu Grubu şirketlerince Devlete intikali sağlanan vergiler toplamı, 2016 merkezi yönetim bütçe gelirleri gerçekleşmelerinin %1,4’ünü oluşturdu.Anadolu Grubu, yurt dışında bölgesel oyuncu olarak küreselleşme, ortaklık kültürüne olan bağlılığı ile dünyanın en büyük şirketleri ile ortaklıklar kurma ve markalı tüketici ürünleri geliştirme hedefleri doğrultusunda, Türkiye için katma değer yaratarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.Stratejik yatırımlarını, bira, meşrubat, perakende, tarım-gıda alanlarında gerçekleştiren Anadolu Grubu, otomotiv, kırtasiye, hızlı tüketim restoranı, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki operasyonları ile de faaliyetlerini geniş bir alanda sürdürüyor.Anadolu Grubu, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde eğitim, sağlık ve spor alanlarında Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.