Antalyaspor ile Hamza Hamzaoğlu yol ayrımında

Antalyaspor'da mutlu olmasına karşın yaşanan mali sorunlar nedeniyle Kırmızı-Beyazlılarda kalmaya ikna olmayan Hamza Hamzaoğlu'nun, büyük olasılıkla veda edeceği gelen haberler arasında yer aldı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu'nun yarın akşam toplanarak konuyu masaya yatıracağı ve net kararın verileceği belirtildi.

Bu sezon Antalyaspor ile 17 maça çıkan Hamza Hamzaoğlu, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 de yenilgi aldı.