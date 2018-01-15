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Araçlara alkolmetre geliyor! Cihazı olmayana ehliyet yok

TBMM Trafik Alt Komisyonu hazırladığı raporda, alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kişinin aracına ‘alkol ölçer’ takılsın” önerisi getirdi

Araçlara alkolmetre geliyor! Cihazı olmayana ehliyet yok
TBMM Trafik Sorunlarını Akşam Gazetesi'nde Yelda Gökdağ imzası ile yeralan habere göre; Araştırma Alt Komisyonu hazırladığı çalışma raporunda, alkollü araç kullanımının engellenmesi alkolmetre önerisi getirdi. Bu kapsamda, alkollü araç kullanan sürücülerin araçlarına “alkolmetre” takılması uygulamasına gidilebilir. Şöför koltuğunda oturan kişinin nefes alıp vermesiyle çalışan cihaz, kandaki alkol oranını ölçerek tespit etmektedir. Alkol oranı yasada belirlenin sınırın üzerindeyse belirli bir merkeze cihazdan sinyal gönderilerek, sürücüye yaptırım uygulanması sağlanabilir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 100. maddesinde hız sınırları belirtiliyor. Ancak sokaklardaki hız sınırı yazılmamış. Sokakta ve özellikle Bağdat Caddesi gibi yerlerde üst hız limiti sınırının yeniden belirlenmesinin kazaların önüne geçebiliceği belirtildi.
 

SİSTEM NASIL UYGULANACAK?


Amerika'da 2009 yılından bu yana başarıyla uygulanan “alkolmetre” önlemi, alkollü araç kullanırken yakalanan sürücülerin ehliyetine el konulmasından sonra aracına “alkol ölçer” taktırması zorunlu hale getirilmelidir. Alkolmetre cihazı taktırmadığı sürece ehliyeti iade edilmemelidir.
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