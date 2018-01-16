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Aralık ayında 582 yatırım teşvik belgesi verildi, 46 belge iptal edildi

Ekonomi Bakanlığı Aralık ayında 582 kuruluş ve projeye çeşitli vergi istisnaları içeren yatırım teşvik belgesi verdi, 46 belgeyi de iptal etti

16 Ocak 2018, Salı 11:54
Aralık ayında 582 yatırım teşvik belgesi verildi, 46 belge iptal edildi
Ekonomi Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin listesine göre tarım sektöründe 28, madencilik sektöründe 11, imalat sektöründe 288, enerji sektöründe 82, hizmet sektöründe 173 firmaya çeşitli vergi istisnaları tanıyan yatırım teşvik belgeleri verildi.

Aralık ayında yatırım teşvik belgesi alan firmaların toplam ve sabit yatırım tutarları 8.83 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı yaklaşık 1.02 milyar dolar, istihdam sağlanan kişi sayısı ise 25 bin 55 olarak belirlendi.

723 MİLYON LİRALIK YATIRIM ÖNGÖRÜLÜYORDU

Aralık ayında iptal edilen çeşitli sektörlere ait 46 yatırım teşvik belgesi ile 723 milyon liralık yatırım ve 1,145 kişilik de istihdam öngürülüyordu.

 


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