Artan dövize inat cep telefonlarında ucuz fırsat

Murat GÜLDEREN / POSTA

Yerli akıllı telefon üreticileri devlerin donanım teknolojisini yakalayınca pazarda fiyat belirleyici oldu. Özellikle orta segmentte dövize bağlı olarak fiyatların ciddi ölçüde yükselmesi önlenirken rekabet de iyice kızıştı. Kısa bir süre durdurulan kampanyalar yeniden başladı. 1000 lira ve altında her işinizi görebileceğiniz son model cihazları sizler için derledik.

585 LİRADAN BAŞLIYOR

Burada en kritik nokta nasıl bir telefona ihtiyacınız olduğunu belirlemek. Eğer üst düzey oyunlar oynamayacak, profesyonel videolar çekmeyecekseniz orta segment bir telefon size yeter de artar bile. Gerek sağlamlığı, gerek bellek kapasiteleri gerekse güvenlik duvarlarıyla kendini ispatlamış bu cihazlar 585 liradan başlıyor.

İşte o liste:



