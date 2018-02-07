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Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor

Arvento Ekonomik Güvenli Sürüş Sistemi ile sürücülerin trafik güvenliğinin arttırılması, kötü araç kullanımı kaynaklı araç giderlerinin düşürülmesi, sürücü ve şirket bazında daha güvenli ve ekonomik sürüş alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor

Arvento'nun yeni sistemiyle tüm Çalışanlar Trafikte Puanlanıyor
Şirket araçları ile yapılan trafik kazaları ve bu araçların kötü kullanımından kaynaklanan trafik cezaları şirketlerin başını ağrıtan konular arasında yer alıyor. Arvento tarafından geliştirilen Ekonomik ve güvenli Sürüş Sistemi ise bu sorununun çözümü için şirketlere sahadaki araçlarının trafikteki davranışlarını sürücü, il ve bölge bazında analiz ederek güvenli ve ekonomik araç kullanımı profillerini oluşturmalarını sağlayan özel bir sistem sunuyor. Sistem sayesinde sürücülerin hız yapmasının önlenmesi, trafikteki güvenliklerinin arttırılması, trafik cezalarının azaltılması, kötü araç kullanımı kaynaklı araç giderlerinin düşürülmesi ve böylece hem sürücü hem de şirket bazında daha güvenli ve ekonomik sürüş alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Araçlardan toplanan hız, devir, ani hızlanma; ani yavaşlama ve rölanti bilgileri sayesinde sistem üzerinden her bir sürücü için ayrı bir profil oluşturulabiliyor. Bu sayede sürücülerin performansı puanlama sistemiyle değerlendirilerek öncelikle sürücünün; sonrasında bulunduğu ekibin, görev yaptığı ilin ve toplamda şirket genelinin ekonomik ve güvenli sürüş ortalaması bilgisine ulaşılabiliyor. Aldığı puan şirket ortalaması üzerinde olan sürücü ve ekipler şirketler tarafından kurum kültürüne uygun olarak ödüllendiriliyor.


ARVENTO DRİVE MOBİL UYGULAMASI İLE TÜM ÇALIŞANLAR TRAFİKTE PUANLANIYOR

Güvenli ve Ekonomik Sürüş Sistemi’nde sadece şirket yöneticilerinin değil şirket çalışanlarının da aktif olarak sisteme katılması sağlanıyor. “Arvento Drive” uygulaması sayesinde sürücüler de bireysel puanlarını; grup puan ortalamalarını ve şirket ortalamasında nerede bulunduklarını mobil uygulama üzerinden takip edebiliyorlar.  Arvento Güvenli ve Ekonomik Sürüş Sistemi güvenli ve ekonomik araç kullanımını teşvik ederek; şirket verimliliğinin artması ve trafik kazalarının azalmasına katkıda bulunurken yüksek puan alan sürücülerin belirlenerek ödüllendirilmesine de imkan sağlıyor.


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