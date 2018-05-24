Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o'ya sürpriz talip!
Atiker Konyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o'yla Serie A'nın önemli bir kulübünün ilgilendiği iddia edildi.
Atiker Konyaspor'un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto'o hakkında İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.
Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport, Lazio'nun Kamerunlu futbolcuyla yakından ilgilendiğini yazdı.
Haberde İtalyan kulübünün 37 yaşındaki oyuncuyla dün 4 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.
Ocak ayında Antalyaspor'dan transfer edilen yıldız futbolcu, Konya formasıyla şimdiye dek çıktığı 14 maçta 6 gol kaydetmişti.