Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu (İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi)

EYLEM İPEK ŞAFAK / POSTA

Aybüke Pusat kimdir?

Tolga Sarıtaş'tan sürpriz paylaşım!

İdil Janet Demiray

ın,ndeki rol arkadaşıile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.(23) meğer bir süredirve eşinın oğlu(32) ile aşk yaşıyormuş.Sürekli bir arada olan çift, geçten hafta da'a kar tatiline gitmişler.'ın Instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce beğeni almıştı.dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor.