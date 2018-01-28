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Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu (İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi)

Tolga Sarıtaş ile aşk yaşadığı iddia edilen Aybüke Pusat şu sıralar sevgilisi ile Uludağ'da tatilde...

28 Ocak 2018, Pazar 15:43
Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş'ı unuttu (İşte Aybüke Pusat'ın yeni sevgilisi)
EYLEM İPEK ŞAFAK / POSTA

Miss Turkey 2014 üçüncüsü Aybüke Pusat'ın, Söz dizisindeki rol arkadaşı Tolga Sarıtaş ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ikili bu iddiayı yalanlamıştı.

Aybüke Pusat (23) meğer bir süredir Uğur Yücel ve eşi Derya Alabora'nın oğlu yönetmen Can Yücel (32) ile aşk yaşıyormuş.



Sürekli bir arada olan çift, geçten hafta da Uludağ'a kar tatiline gitmişler.

Tolga Sarıtaş'ın Instagram hesabıdan paylaştığı bu kare binlerce beğeni almıştı. Tolga Sarıtaş, Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz; Aybüke Pusat ise Bahar karakterine hayat veriyor. 



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