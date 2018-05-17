Aykut Kocaman istifa ediyor

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi sona mı eriyor? Sezon başında yıllığı 2.5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme imzalayan 53 yaşındaki teknik adamın, Konyaspor’la 19 Mayıs Cumartesi günü oynanacak son hafta karşılaşmasının ardından yönetime istifasını sunacağı ortaya çıktı. Kocaman’ın bu kararı Aziz Yıldırım ile Ali Koç’un aday olduğu 2-3 Haziran’daki kongrede seçilecek yeni yönetimin önünü açma adına aldığı bildirildi.

İKİ ADAY DA KALMASINDAN YANA

Sarı-Lacivertliler’in hocası, kongrede üç yıllığına seçilecek yeni yönetimin kendisi ile çalışmak istemesi durumunda görevine geri döneceği kaydedildi. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım, sezon içinde aldığı istifa kararından geri döndürdüğü Aykut Kocaman’la devam edeceğini açıklamıştı. Ali Koç ise başkan olması durumunda Kocaman’la masaya oturacağını duyurmuştu. (Star)