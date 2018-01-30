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Babacan faizleri sıfırladı

Babacan Holding, Yeşilköy Havalimanı karşısındaki ‘Babacan Port Royal’ ve Beylikdüzü E5 üzerindeki ‘Babacan Premium’da faizleri sıfırladı. Evler mart sonuna kadar yüzde 10 peşin, 84 ay 0 faizle alınabilecek

30 Ocak 2018, Salı 12:46
Babacan faizleri sıfırladı
Babacan Premium’da ev fiyatları 269 bin liradan, Babacan Port Royal’de ise 279 bin liradan başlıyor.

Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, “Konut sahibi olmayı kolaylaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yükselen faizler karşısında müşterilerimizin yükünü azaltmak için elimizi taşın altına sokup bir feda kampanyası başlattık ve faizleri sıfırladık” dedi.


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