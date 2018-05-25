Bakan Sarıeroğlu emekli için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni yapılan düzenlemeyle emekliye bin lira ikramiye verileceğini söyledi.

'HAZİRAN AYININ BAŞINDA ÖDENECEK'

Bakan Sarıeroğlu CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, emeklilerin maaşlarına göre ikramiye alacaklarının iddialarının yanlış olduğunu belirterek, 1000'er lira ikramiye verileceğini ifade etti. Sarıeroğlu, ikramiyelerin haziran ayının başında ödeneceğini bildirdi.