Bakan Sarıeroğlu emekli için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: Emekliye 1000 TL ikramiye Haziran başında ödenecek

25 Mayıs 2018, Cuma 19:14 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 19:41
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yeni yapılan düzenlemeyle emekliye bin lira ikramiye verileceğini söyledi.

'HAZİRAN AYININ BAŞINDA ÖDENECEK'

Bakan Sarıeroğlu CNN Türk'te canlı yayında açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu, emeklilerin maaşlarına göre ikramiye alacaklarının iddialarının yanlış olduğunu belirterek, 1000'er lira ikramiye verileceğini ifade etti. Sarıeroğlu, ikramiyelerin haziran ayının başında ödeneceğini bildirdi.

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